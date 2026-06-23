Presidente do Atlético critica duramente o caso Álvarez: “O Barcelona não nos respeita... e mente para sua torcida”

Miguel Ángel Gil Marín, presidente executivo do Atlético de Madrid, expressou hoje, terça-feira, seu pesar pelas declarações do atacante argentino Julián Álvarez sobre seu pedido de saída, afirmando que o clube “não quer abrir mão de seus direitos” e apontando que o Barcelona não respeita seu clube e acredita que pode menosprezá-lo.

Álvarez disse após a vitória de sua seleção sobre a Áustria (2 a 0) na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, ontem: “O melhor para mim é sair, porque quero realizar meu sonho”.

O presidente do Atlético de Madrid respondeu às declarações do atacante argentino, que tem contrato com o clube madrilenho até 30 de junho de 2030, dizendo à agência de notícias espanhola (EFE): “Não era o dia certo para fazer essas declarações”.

E acrescentou, segundo o jornal “Marca”: “Foi o dia de Messi e da seleção argentina, não o dia de Julián”.

E continuou: “Julian tem um sonho, e nós, torcedores do Atlético, também temos sonhos. É verdade que ele falou conosco, mas também é verdade que ele conhece bem a nossa posição, pois fomos totalmente claros: o Atlético não quer abrir mão de seus direitos. Ele é um grande jogador, e estamos muito orgulhosos de tê-lo jogando conosco”.

E continuou: “O Barcelona não nos respeita; eles acham que podem nos menosprezar, que somos fracos ou tolos. Estão mentindo para nós, para o jogador, para a mídia e até mesmo para a própria torcida deles”.

Ele observou: “Eles tentam fazer todo mundo acreditar que são capazes de fechar uma negociação que, na verdade, não conseguem concretizar. Não é a primeira vez que o Barcelona age dessa maneira, e o mundo do futebol sabe disso muito bem. No ano passado, eles fizeram algo muito semelhante com Nico Williams e o Athletic de Bilbao”.

Julian Álvarez chegou ao Atlético de Madrid vindo do Manchester City há dois anos e marcou 49 gols em 106 partidas nessas duas temporadas.

O atacante argentino tem contrato com o Atlético de Madrid até 2030, e o clube já confirmou repetidamente que ele não está à venda, citando a cláusula de rescisão de 500 milhões de euros em seu contrato em resposta ao interesse do Barcelona em contratá-lo.