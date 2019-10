Presidente: 'Dedo do meio' levou a demissão de Oswaldo no Fluminense

Em entrevista, Mário Bittencourt explica saída do ex-treinador do Fluzão e garante que a decisão não teve nada a ver com a discussão com Ganso

E o presidente do explicou a polêmica demissão de Oswaldo de Oliveira no comando da equipe carioca. Sob protestos do elenco tricolor, que queria a manutenção de Fernando Diniz como treinador do time, o experiente técnico foi contratado no dia 20 de agosto para tentar tirar o Fluzão da zona de rebaixamento. 38 dias depois, deixou o clube sem deixar saudades, envolto em uma confusão com o jogador Paulo Henrique Ganso.

Na "quinta-feira maluca", véspera da demissão de Oswaldo, o Fluminense estava em campo atuando em casa contra o , pelo Brasileirão. Após Ganso desacatar ordem do treinador, o comandante da equipe substituiu o meia por Wellington Nem. Com os ânimos exaltados, o jogador e o então técnico do Fluzão trocaram xingamentos ao lado do campo e tiveram que ser separados.

GANSO falou o que todo mundo queria falar para o OSWALDO 🤬 pic.twitter.com/wETLtn6kWD — FluminenseFORTE 🇭🇺 ᶠᶠᶜ (@FluminenseFORTE) September 27, 2019

Após a discussão, Oswaldo durou apenas mais um dia no cargo, sendo demitido na sexta-feira de manhã. Pouco tempo depois, Ganso ganhou a faixa de capitão do time. Assim, era muito difícil deixar de associar a troca no comando com a discussão.

Mas o presidente Mário Bittencourt veio a público nesta sexta-feira (4) para desmentir essa teoria. Em coletiva, o mandatário afirmou: "O Oswaldo não saiu pelo problema que houve com o Ganso. Saiu em razão da insustentabilidade da relação dele gerada com nosso torcedor."

E sim, Oswaldo também teve problemas com os torcedores. Também na partida contra o Santos, o ex-treinador teve uma atitude “mal-educada” com os fãs do Fluminense. Xingado nas arquibancadas pelo fraco desempenho da equipe, o veterano não pensou duas vezes e estendeu o dedo do meio para a torcida. Segundo Bittencourt, este foi o estopim da demissão do técnico, já questionado internamente por resultados ruins.

Agora, esse assunto já é página virada nas Laranjeiras. Com o embate Oswaldo x Ganso para trás, a diretoria escolheu um novo nome para comandar a equipe: Marcão, antigo assistente técnico e ex-jogador da equipe carioca. O ídolo do clube fará sua estreia como treinador efetivado neste domingo, às 16h, quando o tricolor irá enfrentar o .