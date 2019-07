Presidente de La Liga não quer Neymar no Barcelona: "ele não é um bom exemplo"

Hoje no PSG, brasileiro está ligado a uma volta ao seu ex-clube. Porém, Javier Tebas, presidente de La Liga, preferiria que o negócio não acontecesse

Javier Tebas, presidente de , insistiu que preferiria que Neymar não retornasse ao Barcelona nesta janela de transferências ao ser perguntado sobre o interesse dos catalães.

Neymar é fortemente ligado ao clube do Camp Nou, dois anos depois de se transferir ao Parc des Princes por 222 milhões de euros.

Tudo isso se iniciou depois de o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, dizer em junho que o gigante da Ligue 1 não toleraria por muito tempo o "comportamento de celebridade" no elenco, dando a entender que a saída do brasileiro seria algo possível.

Tebas questionou a postura de Neymar nesse domingo (30), dizendo que não gostaria de vê-lo chegar ao .

"Eu prefiro que Neymar não volte ao Barcelona", disse ao Onda Cero. "Nós sempre queremos trazer bons jogadores, mas no caso do Neymar, o comportamento não é bom para a competição, porque no fim, é o jogador que fez isso ou aquilo. Nós trabalhamos muito na La Liga para manter os valores e nós não queremos mudar a imagem", comentou.

O craque brasileiro já esteve no Barcelona entre 2013 e 2017. No entanto, o presidente de La Liga crê que o jogador não é um bom exemplo.

"Neymar pode ser um grande jogador. No entanto, o seu comportamento é muito importante em relação aos valores que transmitimos. Se fora dos gramados, o exemplo não é correto, eu prefiro que não volte à La Liga, porque ele não é um bom exemplo", concluiu.