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O presidente de La Liga, Javier Tebas, acusou o Real Madrid de prolongar intencionalmente o caso Negreira para causar o máximo de danos à reputação do Barcelona. Segundo o dirigente, os constantes recursos judiciais do clube da capital são uma estratégia para manter o escândalo em evidência.

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Tebas questiona as motivações do Real Madrid

A Justiça espanhola investiga atualmente pagamentos feitos pelo Barcelona a Jose Maria Enriquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros (CTA). Embora nenhuma prova tenha demonstrado corrupção esportiva, o Real Madrid tem atacado duramente o Barcelona por causa do escândalo.

Tebas condenou publicamente a postura do clube da capital. Ele afirma que o interesse repentino do Real Madrid pela investigação só surgiu depois que o Barcelona deixou o controverso projeto da Superliga Europeia e acusa o clube de usar o sistema judicial como arma para prejudicar o Barcelona.

“Esticando como chiclete”

O dirigente da liga não poupou críticas ao comportamento do Real Madrid e sugeriu que a paranoia tomou conta do Bernabéu.

“Estão esticando o caso Negreira como chiclete. O Real Madrid acha que Negreira está no vestiário dos árbitros de todos os estádios em que o Real Madrid joga”, declarou Tebas durante o congresso World In Progress (WIP), segundo o AS.

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“Lembro ao Real Madrid que fomos ao Ministério Público antes do Real Madrid. O presidente do Real Madrid permaneceu na diretoria por seis meses depois que o caso Negreira veio à tona. Em uma assembleia geral, ele defendeu o clube de quem era seu amigo na época, enquanto esse clube fazia parte da Superliga. No dia em que o Barcelona saiu, parece que tudo mudou.”

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Ataques inaceitáveis ao Barcelona

Tebas considera injustificados os ataques contínuos à imagem pública do Barcelona enquanto o processo judicial está em andamento.

“É preciso deixar claro que os ataques constantes ao Barcelona são inaceitáveis, porque este é um caso que se arrasta”, continuou Tebas. “O Barcelona terá de assumir suas responsabilidades, se necessário, mas, neste momento, o clube não pode ser responsabilizado por nada, porque é o Real Madrid que está pedindo o prolongamento do processo.”

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Ele concluiu: “O caso do Barcelona não tem nada a ver com o do Manchester City, e isso não pode influenciar a Justiça. A decisão precisa ser tomada aqui, na Espanha.”

Uma decisão na Espanha

A Justiça espanhola seguirá com a investigação em seu próprio ritmo, independentemente de outros casos de grande repercussão no futebol europeu. Tebas distinguiu explicitamente a situação do Barcelona da disputa em andamento entre o Manchester City e a Premier League e insistiu que a decisão na Inglaterra não terá impacto no processo na Espanha.

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Até que haja uma conclusão judicial definitiva, a dura troca de acusações fora de campo entre os dois maiores clubes da Espanha não dá sinais de arrefecer.