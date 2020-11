Presidente da La Liga alerta: 'Real Madrid e Barcelona precisam reduzir custos'

Javier Tebas também criticou o Valencia e ressaltou a importância de medidas para diminuir a folha salarial dos clubes em cenário de crise

É... a crise chegou! O presidente da , Javier Tebas, em entrevista concedida ao Marca, deixou claro que certos clubes teriam que reduzir suas folhas salariais para não correrem o risco de terminarem a temporada em um grande déficit. Gigantes, , e estão na mira do mandatário.

Com a pandemia do coronavírus, situações que já estavam conturbadas se agravaram ainda mais, sem a renda das bilheterias e a queda no preço da venda de jogadores. Assim, clubes que dependiam de um bom ano fiscal para terminarem no azul acabaram entrando numa fria.

Os problemas de Barcelona e Valencia já estão bem documentados: o primeiro gastou demais em certas contratações após vender Neymar pelo valor recorde de 222 milhões de euros, perdeu várias fontes de renda após a crise do Covid-19 e chegou até a cobrar da torcida por jogos que não iriam ter a presença de torcedores. Já o segundo vendeu boa parte de seu elenco e contratou vários jogadores questionáveis por preços exorbitantes - sendo a maioria deles agenciado pelo super-agente português Jorge Mendes.

Tebas também defendeu os protocolos da La Liga e a importância da competição para a sociedade espanhola. "Por trás do futebol, temos uma grande indústria com mais de 180 mil postos de trabalho. Defender essa indústria é uma responsabilidade social." comentou, antes de alfinetar os comandos de certas equipes. "Tem gente que precisa entender que por trás da La Liga é preciso ter muita responsabilidade, temos que ser exemplo."

Mesmo assim, o presidente também ressaltou que não há muito o que pode ser feito neste momento. "Temos excesso de gasto de 500 milhões de euros, mas os clubes não podem dispensar jogadores e quebrar contratos. Perdemos 45% das receitas a venda de ingressos, precisamos diminuir as folhas salariais.

O Real Madrid, fazendo uma reforma estratosférica no Santiago Bernabéu, aparece como surpresa nessa lista. O time pouco fez no último mercado, justamente pela falta de dinheiro, e apostou na manutenção do elenco com Zinedine Zidane para ter uma temporada melhor neste ano.

Em situações assim, medidas impopulares como fez o Valencia na útlima janela, abrindo mão de alguns de seus principais jogadores, ou o Barcelona, fazendo cortes salariais, acabam se tornando necessárias. Resta saber se a situação atual servirá como um alerta ou a "ostentação" desnecessária continuará acontecendo nessas equipes.