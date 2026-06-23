Presidente da FIFA se mantém firme em relação à decisão polêmica: estamos analisando sua aplicação nos próximos campeonatos

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), defendeu a decisão de incluir intervalos obrigatórios para hidratação nas partidas da Copa do Mundo de 2026, observando que essas pausas podem ser benéficas para os jogadores e treinadores.

Ele deu a entender que a FIFA analisará a possibilidade de manter essas pausas em torneios futuros, apesar das críticas generalizadas que elas receberam por parte da torcida e de alguns jogadores e técnicos, sendo o mais recente deles Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaia.

Infantino afirmou, em declarações divulgadas pela agência Associated Press nesta terça-feira, que a FIFA analisará a experiência atual para decidir o destino dessas pausas no futuro, mas ressaltou que elas contribuíram para aumentar o ritmo das partidas.

Ele acrescentou: “Talvez os treinadores possam reavaliar algumas situações e corrigir alguns erros. Os jogadores têm um momento de descanso e voltam com toda a velocidade. Bem, isso é necessariamente ruim? Talvez seja algo bom”.

Infantino acrescentou que essas pausas, que ocorrem no meio de cada tempo, podem ser a razão para o alto nível físico que os jogadores demonstram até os últimos minutos das partidas, dizendo: “Nunca vimos antes, em um torneio como este, 90 minutos sendo disputados nesse ritmo tão intenso... Talvez não, mas talvez o mérito seja, em parte, dessa breve pausa que os jogadores têm, após a qual podem voltar ao campo e mostrar do que são capazes.”

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Ganhos publicitários?

As declarações do presidente da FIFA vieram após críticas severas dirigidas a essas interrupções que ocorrem aos 22 minutos de cada tempo, especialmente em estádios climatizados como o de Atlanta, onde foram recebidas com vaias da torcida, que as considerou uma forma dissimulada de exibir mais comerciais, semelhante ao o “tempo de intervalo” em diversos esportes americanos, que é aproveitado para exibição de comerciais.

Infantino insistiu em negar que a FIFA tenha qualquer ganho financeiro com essas pausas, afirmando que os contratos de transmissão televisiva já haviam sido firmados antes da decisão sobre as pausas.

O presidente da FIFA defendeu a decisão de generalizar as pausas em todas as partidas, independentemente do local, considerando que isso é necessário para garantir a igualdade esportiva. Ele afirmou: “Se usarmos as pausas para hidratação apenas nas partidas em que o clima está quente e não nas outras, estaremos dando uma vantagem ou prejudicando alguns treinadores ou algumas equipes... Por que um técnico teria a oportunidade de influenciar o jogo em uma partida apenas porque o clima está quente, enquanto em outra partida, em que o clima está menos quente, ele não teria essa oportunidade?”.

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