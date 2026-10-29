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MbappeGetty Images
Yosua Arya
Traduzido por

Presidente da FFF, Philippe Diallo sai em defesa de Kylian Mbappe após comentário do astro do Real Madrid sobre “ditador” provocar indignação na China

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O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, pediu que a polêmica em torno dos comentários recentes de Kylian Mbappe sobre o ex-líder chinês Mao Zedong chegue ao fim após o pedido de desculpas do atacante. O jogador do Real Madrid provocou forte reação negativa na China ao fazer referência a um meme das redes sociais durante sua participação em um podcast.

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Mbappe provoca forte reação negativa na China

Mbappe está no centro de uma grande polêmica na China. O atacante da França e do Madrid chamou o ex-líder chinês Mao Zedong de ditador durante uma participação recente em um podcast.

As declarações provocaram uma reação imediata no lucrativo mercado chinês. A emissora estatal Migu se recusou a transmitir o próximo jogo do Real Madrid, contra o Racing Santander, no domingo. Além disso, várias grandes marcas chinesas romperam relações com o jogador de 27 anos. As empresas de laticínios Mengniu e Shanghai Milkground Food Tech, assim como a Eastroc Beverage, encerraram toda a cooperação com ele.

Dirigente da FFF pede fim da polêmica

O dirigente da FFF, Diallo, saiu em defesa do capitão da seleção. Diallo afirma que o jogador não teve intenção de ofender e acredita que o assunto deve ser encerrado.

“É uma polêmica que, no fim das contas, espero que não dure, porque Kylian explicou muito bem o contexto em que fez essa declaração”, disse Diallo ao jornal francês Ouest-France na quinta-feira. “Ele pediu desculpas. Acredito que devemos deixar o assunto por isso mesmo para que ele possa continuar sua temporada nas melhores condições possíveis.”

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Entenda o meme do podcast que circulou nas redes sociais

Toda a polêmica surgiu de uma piada antiga sobre a suposta influência de Mbappe em seu clube. Torcedores frequentemente criam memes sobrepondo o rosto dele ao de líderes políticos e militares para destacar seu poder, o que lhe rendeu o apelido de “ditador” na imprensa europeia.

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Durante um podcast francês que foi apagado, Mbappe comentou uma imagem específica em que seu rosto havia sido colocado sobre o de Mao Zedong por meio de edição. Em tom de brincadeira, referiu-se à figura na imagem como “um sujeito, acho que é um ditador chinês”. O China Daily observou que o episódio foi “um lembrete contundente dos limites da influência das celebridades”.

Madrid e Liga tentam conter os danos

Tanto o Madrid quanto a Liga emitiram pedidos formais de desculpas, enquanto o futebol espanhol tenta conter as consequências financeiras e sociais. O mercado chinês continua sendo extremamente importante para a estratégia global da liga. O presidente da Liga, Javier Tebas, agiu diretamente para reduzir as tensões. Ele criou uma unidade de crise e se reuniu com o embaixador chinês Yao Jing na quarta-feira.