O presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Abdoulaye Fall, dirigiu-se à torcida de seu país em uma coletiva de imprensa e abordou algumas questões polêmicas relacionadas à diretoria do futebol senegalês, além das negociações para a renovação do contrato do ex-técnico da seleção nacional, Babi Thiaw.

A Federação Senegalesa havia anunciado a saída de Tião após a eliminação da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, em consequência da derrota fatídica para a Bélgica (3 a 2) na partida que se estendeu por duas prorrogações.

A Federação Senegalesa de Futebol vive um momento de turbulência e, na sequência dessa grande decepção, surgiram vários escândalos relacionados ao fracasso da seleção senegalesa.

Uma investigação realizada pelo jornal “Sport News Africa” destacou, entre outras coisas, um contrato assinado por Babi Thiaw durante a Copa do Mundo, irregularidades organizacionais, convites polêmicos dentro da delegação, gastos excessivos, acusações de revenda de ingressos, além de um escândalo sexual.

A Federação Senegalesa de Futebol negou esses escândalos em um comunicado oficial, e essa eliminação resultou na demissão de Babi Thiaw e de toda a sua comissão técnica, que foram demitidos no último fim de semana.

O presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Abdoulaye Fall, falou em uma coletiva de imprensa para discutir como lidar com o caso de Babi Thiaw e abordar as tensões que marcaram a aventura dos Leões da Teranga na Copa do Mundo.

O presidente da Federação Senegalesa de Futebol abordou, em primeiro lugar, o caso do cozinheiro acusado de assédio sexual e explicou: “Eu estava na Cidade do México quando o secretário-geral me informou da situação. Pedi a ele que conversasse com o cozinheiro para entender o que realmente aconteceu. Houve uma denúncia de uma mulher, que talvez tenha interpretado mal a situação”.

Ele afirmou que não há provas que sustentem essas acusações e acrescentou, segundo reportagem da rede “Foot Mercato”: “O mais importante é que não recebemos nenhuma denúncia oficial, não tivemos acesso a nenhum relatório oficial da polícia americana e não havia nenhuma prova concreta que sustentasse essas acusações. Para nós, esse caso está encerrado”.

Quando questionado sobre o contrato do ex-técnico da seleção senegalesa, Rowa Abdullah Fall detalhou as negociações ocorridas nos últimos meses entre a Federação, o Ministério do Esporte e Thiaw.

Ele explicou: “Nossa relação com Babi Thiou remonta a muito tempo, e não ficamos satisfeitos com a forma como ela terminou. Antes do fim do ano, iniciamos as discussões e pedi a ele que enviasse seu contrato”.

Ele acrescentou que vários pontos levaram à rápida interrupção das negociações, sendo os principais a vontade do técnico de indexar seu salário à taxa de inflação e a necessidade de obter a aprovação do Ministério do Esporte.

Em seguida, Abdallah Fall detalhou as discussões com a ministra Khadija Din Jay, que exigiu um aumento no salário do ex-técnico, dizendo: “Ela considerou que o Estado deveria arcar com esse ônus, e não apenas a federação”.

Após semanas de negociações, chegou-se finalmente a um acordo sobre um salário de 30 milhões de francos africanos.

O presidente da Federação Senegalesa de Futebol afirmou que as divergências não se limitaram apenas ao salário, mas também abrangeram bônus, metas e outras cláusulas contratuais. Ele explicou: “No que diz respeito à porcentagem dos bônus por vitória, inicialmente nos ofereceram 1%. No primeiro documento que nos enviou, ele mencionou 13%. Depois, solicitou um bônus excepcional”.

E continuou: “Além disso, havia cláusulas que não pudemos aceitar, especialmente aquelas relacionadas às obrigações fiscais pessoais. A Federação não pode lidar com as declarações de imposto de renda pessoais do técnico”.

Ele acrescentou que Babi Thiaw também se recusou a incluir metas relacionadas à Copa do Mundo e à Copa Africana das Nações.

Abdullah Fall confirmou que o contrato de Babi Thiaw só foi assinado durante a Copa do Mundo, antes da segunda partida da fase de grupos contra a Noruega (que terminou com a derrota dos Leões da Teranga por 3 a 2).

O presidente da Federação Senegalesa declarou: “Antes da segunda partida, contra a Noruega, o secretário-geral me explicou que Babi não assumiria a liderança da equipe sem seu contrato. Então, eu peguei o contrato e o assinei. O interesse da seleção nacional está acima de tudo.”

Ele também aproveitou a oportunidade para revelar as tensões em torno das escolhas táticas de Thiaw, dizendo: “Havia quem dissesse a ele que a Federação era sua inimiga. Mas, em ambas as partidas, só fiquei sabendo da escalação titular quando já estava no campo. Fiquei sabendo da escalação no campo, e isso é inaceitável. Fui vê-lo em seu quarto no hotel. Já tínhamos a escalação um ou dois dias antes da partida e a discutimos juntos.”