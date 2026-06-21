Presidente da Federação Saudita: “Somos capazes de repetir a zebra da Argentina contra a Espanha”

Yasser Al-Misehal, presidente da Federação Saudita de Futebol, afirmou que a Seleção Saudita é capaz de causar uma nova surpresa diante da Espanha, à semelhança da vitória histórica que a equipe conquistou sobre a Argentina na Copa do Mundo de 2022.

A declaração foi feita poucas horas antes do confronto da seleção saudita contra a Espanha na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Sobre sua visão da partida, considerando a superioridade da seleção espanhola, Yasser Al-Misehal disse, em declarações ao jornal espanhol “Marca”: “Certamente, a Espanha é uma das grandes potências do futebol, possui uma identidade própria, jogadores excepcionais e um estilo que é respeitado em todo o mundo. Mas, no que diz respeito ao projeto da Arábia Saudita, esse é exatamente o motivo pelo qual viemos à Copa do Mundo: não viemos em busca de partidas fáceis, mas sim para nos medirmos contra os melhores.”

E acrescentou: “Temos um grande respeito pela Espanha, mas respeito não significa medo. As expectativas estão mais altas hoje porque o futebol saudita está mais forte do que nunca, e a seleção conta com jogadores experientes e jovens, alguns que disputaram competições no mais alto nível da Ásia e outros que enfrentam estrelas mundiais todas as semanas no Campeonato Saudita. Nossa missão reside na disciplina, na coragem e no jogo coletivo, e em mostrar à torcida espanhola que o futebol saudita está evoluindo com verdadeiro ambição”.

Sobre a possibilidade de repetir a surpresa da vitória sobre a Argentina em 2022, o presidente da Federação Saudita disse: “No futebol, tudo é possível, e é por isso que a Copa do Mundo é tão especial. A vitória sobre a Argentina permanecerá para sempre como parte da história do futebol saudita, pois proporcionou aos nossos jogadores, à nossa torcida e ao nosso país um momento inesquecível. Mas não devemos nos limitar apenas a essa lembrança, pois o mais importante é o que veio depois: o futebol saudita continuou a crescer desde então, e o nível do Campeonato Saudita Profissional elevou-se”.

E continuou: “Os jogadores da nossa equipe treinam e competem semanalmente com jogadores que estão na atual Copa do Mundo, jogadores da Liga dos Campeões da Europa e alguns dos melhores jogadores do mundo, o que eleva o nível a cada dia. Ao mesmo tempo, o sistema tornou-se mais sólido, já que se espera que o número de jovens jogadores registrados chegue a 50 mil em 2026, em comparação com 18 mil em 2023. Além disso, o setor de base foi ampliado de 10 para 13 faixas etárias, com a inclusão de categorias para menores de 9 anos, menores de 7 anos e até menores de 5 anos, e o número de treinadores aumentou de cerca de 700 para mais de 6.000.”

E concluiu: “Com base no exposto, sim, é possível que haja outra surpresa da Arábia Saudita na Copa do Mundo, mas nossa ambição vai além de uma mera surpresa isolada, pois queremos que as pessoas vejam uma nação do futebol que melhora ano após ano”.