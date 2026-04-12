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Hussein Hamdy

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Presidente da Federação Italiana absolve Gattuso e culpa os jogadores pelo desastre na Copa do Mundo

G. Gattuso
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Quem é o responsável pela ausência da Azzurra na Copa do Mundo?

Gabriele Gravina, presidente da Federação Italiana de Futebol, insiste que Genaro Gattuso é “um bom técnico e deu ânimo à Itália”, mas que alguns jogadores “não tiveram o desempenho esperado” na repescagem para a Copa do Mundo.

Grafina havia anunciado sua renúncia ao cargo após o fracasso da Itália em se classificar para a Copa do Mundo de 2026, mas permaneceu no cargo para administrar os assuntos da Federação de forma rotineira até 22 de junho, data da eleição de um novo presidente.

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Gattuso foi nomeado técnico da Itália em junho de 2025 para substituir Luciano Spalletti, mas não conseguiu levar a Azzurri à Copa do Mundo.

Grafina disse, em entrevista ao jornal italiano “Corriere della Sera”: “Gattuso é um bom técnico e uma pessoa maravilhosa. Apesar do pouco tempo disponível para treinar, ele conseguiu dar ânimo à equipe. Não foi o suficiente, e ele foi o primeiro a pedir desculpas”.

E acrescentou: “No papel, somos mais fortes que a Irlanda do Norte e a Bósnia. Eu vivi aqueles dias com a equipe e os jogadores, que prometeram dar o máximo de si. E eles fizeram isso. Alguns estavam com pequenas lesões, outros estavam no auge da forma, mas não atuaram como se esperava”.

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Gianluigi Buffon também renunciou ao cargo de técnico da seleção italiana, mas Gravina acredita que o ex-goleiro tem um futuro brilhante como dirigente no mundo do futebol.

Ele continuou: “Trouxe Buffon para a seleção porque acredito que ele tem uma grande carreira como dirigente pela frente”.

E acrescentou: “Nos últimos anos, ele treinou e evoluiu muito. Agora, cabe a ele tomar as melhores decisões para o seu futuro”.

O técnico da Juventus, Luciano Spalletti, que comandou a “Azzurri” de setembro de 2023 até junho deste ano, sugeriu a inclusão de um jogador com menos de 19 anos em todas as escalações titulares da Série A, mas isso não pode ser imposto por lei.

Grafina concluiu dizendo: “Infelizmente, não podemos aplicar isso... Podemos apenas tentar por meio de um sistema de incentivos para as academias de base italianas. Um exemplo poderia ser isenções fiscais, mas o governo nunca quis concedê-las”.

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