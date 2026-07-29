Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, lançou um ataque a Gianni Infantino, presidente da entidade máxima do futebol mundial, a FIFA, por causa do projeto de venda de cotas da Copa do Mundo para fundos de investimento privados, considerando que ele levanta muitas preocupações e questionamentos sobre o futuro do torneio e a forma de gerir o futebol mundial.

O jornal "L'Équipe" francês noticiou que Diallo tomou conhecimento, assim como o resto do mundo do futebol, do projeto de Infantino revelado pelo jornal "The Times", sem que a Federação Francesa tivesse recebido qualquer informação prévia a respeito.

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Em resposta a uma pergunta sobre sua opinião a respeito do projeto de Infantino, Diallo disse: "É um projeto preocupante e que levanta muitos questionamentos. Nós o descobrimos pela imprensa, sem obter nenhuma informação. Não conhecemos sua filosofia, nem sua necessidade, nem a estrutura financeira, nem suas fontes de financiamento. Esse projeto é preocupante porque carece de detalhes, e afeta um dos ativos fundamentais do futebol, que é a Copa do Mundo, a maior competição esportiva do mundo".

E acrescentou: "Com certeza, é motivo de preocupação. Já intervim antes sobre as condições de distribuição das receitas da Copa do Mundo entre as seleções, porque as considerava, de certa forma, injustas. Esse projeto, não sabemos de onde veio. E há diversos acontecimentos, como a anulação do cartão vermelho de Balogun (a pedido de Donald Trump), e o projeto de passar para 64 seleções depois das 48, ou algumas estruturas financeiras, o que exige uma reavaliação dessa governança, que não está à altura do que representa o futebol".

Eleições da FIFA

Sobre as eleições para a presidência da FIFA, previstas para março de 2027, nas quais Infantino parece não enfrentar até agora nenhum adversário, com a grande maioria dos países anunciando a intenção de votar novamente nele, o presidente da Federação Francesa disse: "África e Ásia já anunciaram que votarão novamente em Infantino, sim. Precisamos construir uma relação rigorosa com a FIFA, e no momento não estamos nesse nível. Há também questionamentos e cobrança de responsabilidades. E outros países estão fazendo as mesmas reflexões que eu faço".

Quando questionado se a Federação Francesa votaria em Infantino, Diallo respondeu: "Não pode haver novas eleições sem mais esclarecimento, democracia e transparência".

Diallo recusou reduzir a questão a um confronto entre a Europa e o resto do mundo, dizendo: "A Concacaf também está questionando esse novo projeto. Surge uma nova reivindicação. A Europa tem legitimidade para expressar sua voz. Seis das oito equipes nas quartas de final eram europeias na última Copa do Mundo (e três das quatro nas semifinais: Espanha, França e Inglaterra). Ela pode expressar seus valores, mesmo que nem todas as outras federações os compartilhem".