Presidente da Federação Francesa diz que não há racismo no futebol e critica Neymar

Le Graët usou como argumento o fato de que "quando um negro marca um gol, todo o estádio aplaude”

"O fenômeno do racismo no esporte, e no futebol em particular, não existe ou quase não existe”, foi isso que disse Noël Le Graët, presidente da Federação Francesa de Futebol, ao ser perguntado sobre o caso envolvendo Neymar e Álvaro Gonzalez.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No último domingo (13), na partida entre e , Neymar foi expulso ao agredir o zagueiro adversário, mas após o jogo disse não se arrepender, já que teria sido vítima de racismo por parte de Gonzalez.

Mais times

Nesta terça-feira, o presidente da Federação Francesa foi perguntado sobre o caso em entrevista ao canal RMC, mas negou que o racismo seja um problema que existe no futebol, afinal "quando um negro marca um gol, todo o estádio aplaude”.

Segundo Le Graët, "em um jogo, pode haver problemas. Mas temos menos de 1% de dificuldade hoje" quando o assunto é descriminação de raça. A fala, inclusive, vai contra o levantamento feito pela Goal, em junho deste ano, sobre o alto número de casos de racismo no futebol mundial.

Em sua fala, o presidente ainda fez um clita implícita a Neymar, que deveria ter ficado mais calmo, segundo ele. "Eu não sei e não ouvi o que foi dito (por Álvaro contra Neymar). É uma bandeira que todos nós na estamos esperando. Mas foi ruim. O comportamento dos jogadores não foi exemplar. Nós deploramos. Foi uma vergonha. Eles não conseguiram manter a calma e dar o show que esperávamos", disse.

A fala vem logo em seguida ao movimento "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam, em português) tomar conta do futebol - e do mundo - como símbolo de uma onde de protestos anti racistas, desencadeada pelo assassinato de George Floyd por polícias nos .

Mas esta não foi a primeira vez que Le Graët deu uma declaração polêmica sobre assuntos sociais. Em setembro de 2019, o presidente já havia se colocado contra a paralisação dos jogos se houveram gritos homofóbicos no estádio, conforme a nova regra introduzida pela própria Federação Francesa de Futebol.

À época da opinião polêmica sobre homofobia, Le Graët disse ainda que não pararia o jogo em caso de ataque contra a sexualidade, mas sim contra o racismo. "Vamos garantir que não haja mais (faixas e cantos homofóbicos). Mas parar um jogo? Não. Eu não pararia os jogos. Totalmente contra isso. Eu pararia uma partida se houver cantos racistas, isso é claro".

Mais artigos abaixo

O caso de Neymar e Álvaro Gonzalez será analisado pelo Comitê Disciplinar da LNFP (Liga de Futebolistas Profissionais), responsável pela investigação do caso. Se comprovado o racismo, o zagueiro do Olympique pode ser punido com até 10 jogos de gancho e o brasilero pode pegar sete pela agressão.

Além da investigação oficial, o Le Parisien noticiou que o PSG está paralelamente analisando as imagens para provar os insultos dirigidos aos seu atleta.