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O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, prepara-se para disputar a presidência da FIFA com Gianni Infantino. A UEFA apoiou o francês por unanimidade após perder a confiança na atual gestão devido a planos altamente controversos de investimento privado.

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Diallo se prepara para disputar a presidência da FIFA

O presidente da FFF, Diallo, está oficialmente prestes a concorrer à presidência da FIFA contra Infantino no ano que vem. O francês recebeu forte incentivo para se candidatar após obter apoio unânime dos representantes das federações nacionais no comitê executivo da UEFA.

A movimentação ocorre depois que a entidade que comanda o futebol europeu se comprometeu, em agosto, a encontrar um candidato alternativo confiável à atual gestão. A iminente candidatura de Diallo depende agora de ratificação formal pelo comitê executivo da FFF na terça-feira.

UEFA exige uma nova direção

A pressão da UEFA por uma nova liderança mundial decorre de sérias ressalvas às recentes estratégias comerciais de Infantino. Depois que o ex-técnico do Arsenal Arsene Wenger descartou sua candidatura no fim de semana, Diallo rapidamente se tornou o candidato escolhido pela Europa.

Ao destacar a posição unânime, um comunicado da UEFA afirmou: “Diante de sérias preocupações com os rumos da FIFA, as federações nacionais pediram a retomada da união e da confiança na comunidade do futebol mundial.

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“Elas também pediram uma FIFA que coloque o desenvolvimento do futebol em todas as regiões do mundo no centro de sua missão, mantenha os mais elevados padrões de governança e trabalhe em estreita parceria com suas federações filiadas, confederações e demais envolvidos no futebol. Elas expressaram plena confiança em Philippe Diallo para oferecer a liderança necessária à realização dessa ambição.”

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Planos comerciais de Infantino provocam atrito

A perda de confiança em Infantino tem origem principalmente em sua proposta altamente controversa de buscar investimento privado . O dirigente suíço queria que uma empresa privada administrasse os aspectos comerciais da Copa do Mundo e de outras grandes competições da FIFA.

Infantino parecia extremamente vulnerável em agosto, quando seu plano de investimento foi fortemente rejeitado por três continentes. Vários aliados importantes manifestaram abertamente profunda preocupação com a forma como o controverso projeto foi elaborado a portas fechadas.

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Como consequência direta, os representantes da UEFA pediram uma FIFA que mantenha os “mais elevados padrões de governança” e volte a colocar o desenvolvimento do futebol mundial no centro de sua missão.

Uma dura disputa pelo poder está por vir

Apesar do forte apoio da Europa, Diallo enfrenta um desafio enorme e complexo para tirar Infantino do cargo. O dirigente suíço, atual presidente, buscará um quarto mandato e conseguiu mobilizar sua rede global de aliados nos últimos meses.

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A expectativa agora é que Infantino receba apoio forte e decisivo de federações da África, Ásia, Oceania e América do Sul para permanecer no cargo. Diallo, porém, não é o único a tentar mudar o cenário na próxima eleição. O presidente honorário da Federação Japonesa de Futebol, Kozo Tashima, e o ex-zagueiro do Tottenham Ramon Vega também declararam a intenção de disputar a presidência.