Rafael Louzán, presidente da Federação Espanhola de Futebol, manteve firme a intenção de seu país sediar a final da Copa do Mundo de 2030, em meio à acirrada disputa com o Marrocos pela conquista dessa honra.

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol falou à imprensa durante o amistoso entre a seleção espanhola sub-20 e o México, comentando a situação do Manchester City, a candidatura da Espanha para sediar a final da Copa do Mundo de 2030, além da influência de Infantino e o caso Negreira.

Sobre a doação feita por um dos jogadores da seleção espanhola de sua premiação após a conquista do Mundial aos funcionários da federação, no valor de um milhão de euros, ele afirmou, em declarações publicadas pelo jornal "As": "Uma notícia maravilhosa. Tive a oportunidade de ouvi-la imediatamente. É algo relacionado à nossa organização interna, e não podemos deixar de expressar nossa gratidão".

E prosseguiu: "Todos nós reconhecemos os valores da nossa seleção nacional e dos nossos jogadores, que começam com um gesto tão generoso como esse, e por isso devemos ser gratos a toda a equipe. O comprometimento é total. Sigamos nossa trajetória rumo às vitórias e oferecendo um futebol maravilhoso".

A semelhança entre os casos Manchester City e Negreira

Sobre o caso do Manchester City e o quanto ele se assemelha ao caso Negreira, no qual o Barcelona é acusado, Louzán explicou: "Não há necessidade de especulações. Falaremos quando a sentença do caso do Manchester City for proferida. Tenho o suficiente com o que me preocupar aqui. Já o outro caso está próximo de mim, e já enfatizamos anteriormente a necessidade de que a justiça seja feita o mais rápido possível, porque acredito ser fundamental pôr fim a essa interpretação que sempre usa o caso Negreira como pretexto".

E acrescentou: "Algo assim nunca deveria ter acontecido. Deixem a justiça seguir seu curso, e acompanharemos com atenção o que vai acontecer".

Sobre a existência de morosidade no caso Negreira, ele apontou: "Não há muito o que acrescentar. O assunto agora está nas mãos da justiça, e cabe a ela se pronunciar o quanto antes. A Espanha tem muito o que falar, e coisas positivas que merecem ser comentadas".

E completou: "Os resultados que ainda não foram anunciados indicam claramente que o futebol espanhol está em seu auge, diria até que é excepcional. Estamos vivendo a era dourada do futebol. Devemos aprender com os erros do passado e evitar repeti-los, mas este é o ano dourado do futebol espanhol".

E emendou: "Aproveitemos essa oportunidade da melhor forma possível. Envolvamos todos os membros da sociedade espanhola; nossa missão foi inspirar todos os membros da sociedade espanhola. E eles conseguiram".

Um possível amistoso entre Espanha e México

Sobre a possibilidade de realização de um amistoso entre a seleção principal da Espanha e o México, ele respondeu: "É um país maravilhoso, aliás, o mais importante do mundo de língua espanhola. Fico feliz em ver esse grande número de torcedores nas arquibancadas porque eles vivem na Espanha. Temos uma relação excelente, então por que não jogar no México?".

E acrescentou: "Nos foram apresentadas algumas possibilidades, mas o calendário não permite muita coisa. Haverá uma oportunidade em 2028. Muitos países desejam enfrentar a Espanha. Somos uma equipe querida".

A disputa com o Marrocos pela organização da final de 2030

No que diz respeito à disputa com o Marrocos pela organização da final da Copa do Mundo de 2030, o presidente da Federação Espanhola disse: "A Copa do Mundo de 2030 começa na Espanha com a participação do Marrocos e de Portugal. É o ano do centenário. Somos o país mais importante do mundo no universo do futebol. Este torneio, que começa na Espanha e em Portugal, e do qual o Marrocos também participa, deve ser encerrado na Espanha".

E acrescentou: "Temos que concluir a construção de todos os 11 estádios, os nove estádios principais e os dois estádios vizinhos, para sediarmos a melhor Copa do Mundo da história".

Javier Tebas, presidente da LaLiga, havia afirmado que a Espanha não organizará a final enquanto Gianni Infantino estiver em seu cargo de presidente da Fifa.

Louzán comentou sobre isso: "Javier expressou seu grande desejo de que a Espanha sedie a grande partida final. Tenho certeza absoluta disso".

Sobre as eleições da Fifa e o futuro de Infantino, concluiu: "Não posso tomar a decisão sobre esse assunto. A questão deve ser resolvida pelos 211 países que têm direito a voto. Temos que ver quem se candidatará até 18 de novembro. Infantino apresentou seus documentos de candidatura, e vamos esperar para ver o que acontece".