Presidente da Federação Espanhola critica o Marrocos: “Não há justificativa para não organizarmos a final de 2030!”

Rafael Lozano, presidente da Federação Espanhola de Futebol, afirmou que seu país merece sediar a final da Copa do Mundo de 2030, ressaltando que a Espanha lidera a candidatura com uma participação de 55% em uma candidatura conjunta que inclui seis países de três continentes.

Em declarações ao jornal “As”, de Nova York, Lozán afirmou: “Não tenho dúvidas de que não há absolutamente nenhum motivo para que a Espanha não seja escolhida para sediar a final da Copa do Mundo do Centenário, e vamos trabalhar para que isso aconteça, a fim de oferecer a melhor Copa do Mundo da história”.

O presidente da Federação Espanhola elogiou o sucesso estrondoso alcançado pela seleção de seu país na Copa do Mundo em andamento nos Estados Unidos, afirmando que a “La Roja” está vivendo os momentos de maior alegria em décadas e deu um salto qualitativo no fortalecimento da relação entre a Espanha, o futebol e a marca espanhola no mundo todo.

Luzán destacou que a equipe melhorou seu desempenho de forma constante até chegar à partida quase perfeita contra a França na semifinal, elogiando o técnico Luis de la Fuente, a quem descreveu como “um profissional e uma pessoa maravilhosa que analisa bem cada partida e sabe como organizar as coisas”.

Ele revelou que o contrato de De la Fuente se estende até a Copa do Mundo de 2030, afirmando: “Temos outro encontro com a história em 2030, e gostaria que Luis fizesse parte desse momento; estou orgulhoso da maneira como conseguimos chegar a um bom acordo com ele”.

Sobre a esperada final contra a Argentina, liderada por Lionel Messi, Lozan disse: “Temos muita confiança de que vamos vencer a partida, e devemos à Argentina elogios e respeito; também agradecemos a Messi e Ronaldo pelo grande legado que deixaram para o futebol espanhol”.

O presidente da Federação Espanhola elogiou o sucesso da atual Copa do Mundo, da qual participaram 48 seleções, parabenizando a FIFA pela excelente organização e reafirmando o apoio da Espanha à candidatura de Gianni Infantino a um novo mandato como presidente da entidade internacional.