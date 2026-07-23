Presidente da Federação Argentina fala sobre teorias da conspiração relacionadas à final da Copa do Mundo: “Perdemos, mas...”

Claudio Tapia, presidente da Federação Argentina de Futebol, se pronunciou sobre as teorias da conspiração que circulam na internet a respeito da derrota na final da Copa do Mundo contra a Espanha (1 a 0). Segundo ele, essas teorias sobre a final não fazem sentido algum.

Na final da Copa do Mundo do último domingo, após 120 minutos de jogo, foi a Espanha que acabou levando a melhor no MetLife Stadium. Ferran Torres marcou o único gol da noite.

Na terça-feira, surgiram de repente imagens em que se vê a seleção argentina no túnel de acesso ao campo. Lisandro Martínez e Enzo Fernández pareciam visivelmente abalados por algo que aconteceu no vestiário. O discurso de Messi também levantou dúvidas.

“Vamos lá, rapazes, calma, todo mundo, calma. O mais importante é: vamos manter a calma, rapazes, vamos manter a calma. Calma. Vamos apenas nos concentrar em jogar, tá? Calma, vamos esquecer tudo. Vamos esquecer tudo. Vamos simplesmente jogar. Vamos nos concentrar apenas no jogo, pessoal, no jogo”, disse Messi no túnel dos jogadores.

Enquanto na quarta-feira o técnico Lionel Scaloni e seu assistente Roberto Ayala já haviam descartado as teorias da conspiração como lendas, agora também o presidente da federação se pronunciou sobre as acusações.

“Não conseguimos vencer a Espanha. Eles foram superiores, venceram de forma honesta e precisamos reconhecer isso. Devemos aceitar as derrotas com a mesma elegância com que comemoramos as vitórias. Não se deixem levar por mentiras ou conspirações que visam apenas desestabilizar”, afirma Tapia.

“Sim, perdemos uma final, mas também é verdade que esse grupo trouxe imensa alegria ao país. Essa equipe mostrou mais uma vez por que o futebol é tão importante para o nosso povo.”

“Vamos fazer uma pausa. Vamos refletir sobre o sacrifício que esses jogadores, a comissão técnica e todos aqueles que passaram mais de 50 dias longe de casa fizeram com um único objetivo em mente: representar a Argentina da melhor maneira possível.”

“Hoje é um dia para agradecer, apoiar e homenagear esses jogadores, que mais uma vez se dedicaram totalmente à camisa. A dedicação, o trabalho árduo e a paixão da nossa seleção nacional permanecerão para sempre. Esta seleção continuará representando a Argentina com o orgulho de sempre. Viva a Argentina”, concluiu ele.















