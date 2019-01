Presidente da Conmebol reconhece erros na Libertadores 2018

Mandatário da entidade que controla o futebol sul-americano admite problemas na organização, mas não isenta as equipes envolvidas

Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol, fez questão de admitir que houve erros de organização durante a Copa Libertadores da América em 2018. Em entrevista ao Redação SporTV, o mandatário comentou sobre os casos que marcaram uma das mais polêmicas edições do tradicional torneio continental da América do Sul.

"Entendo que houve erros de organização, mas também dos times que jogaram. Tem prazos que estão estabelecidos em regulamento, então é uma obrigação de todos os clubes. O que aconteceu no ano passado, tirando a autocrítica, é uma história muito longa", respondeu Dominguez.

Incidentes como o de Carlos Sánchez, no Santos, a expulsão de Dedé do Cruzeiro e, especialmente, a final mais aguardada de todos os tempos que foi jogada no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, na Espanha, fizeram com que a entidade fosse alvo de críticas do mundo inteiro, mas especialmente do público brasileiro.

O caso Sánchez, que foi escalado no Peixe sem cumprir uma suspensão de outra edição, foi um dos mais simbólicos. O time da Vila Belmiro foi punido e chegou para o jogo de volta com 3 a 0 contra si e foi eliminado em um empate sem gols contra o Independiente.

(Foto: JUAN MABROMATA/AFP/Getty Images)

Alejandro comentou sobre isso e explicou que a nova gestão da entidade não tinha completo acesso aos documentos da antiga comissão que comandava a Conmebol e isso teria dificultado o trabalho dos dirigentes nas análises de jogadores que poderiam ou não ser escalados.

"Não eram erros, quando se vê a política interna, não eram erros, mas informações valiosas para quem conduzia a entidade. Isso aconteceu por muito tempo, a imprensa sabe", disse Dominguez.