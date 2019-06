Presidente da Conmebol lamenta Copa América sem Neymar: "Lastimável"

Alejandro Dominguez se solidarizou com a situação do jogador, mas não vê competição prejudicada em termos de Marketing

O presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, concedeu entrevista coletiva na noite desta quinta-feira, em , e lamentou a ausência de Neymar na , que inicia nesta sexta.

Dominguez disse que seria um "privilégio" ver Neymar em campo, mas não vê a competição prejudicada em termos de marketing.

"Tecnicamente, não ter o Neymar no campo de jogo é algo que ninguém queria. Para mim, apaixonado pelo futebol, ver Neymar jogar é um privilégio. De forma lastimável essas coisas acontecem. tem outros jogadores que podem fazer esse trabalho que ele vinha fazendo. Vai ter uma excelente qualidade do futebol. Não creio que do ponto de vista de marketing seja prejudicial à Conmebol", afirmou.

"Lamentavelmente ele está passando por esse momento doloroso, algo que acontece com um desportista. Eu me solidarizo com ele, que possa voltar em breve ao campo de jogo para mostrar porque Neymar é Neymar", concluiu.