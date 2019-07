Presidente da confederação de Senegal: "Mane deveria pensar seriamente na oferta do Real Madrid"

Jogador estaria na mira do clube Merengue, após boas atuações pelo seu país e pelo Liverpool

Sadio Mane foi um dos destaques da campanha que coroou o como campeão da , e agora também tem sido um dos principais homens da seleção de na Copa Africana das Nações. E as atuações das últimas temporadas fizeram com que o atacante entrasse na mira do .

Para o presidente da confederação senegalesa, Saee Seck, Mane deveria aceitar a oferta Merengue.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

"O trio junto a Salah e Firmino são fenomenais. Para isso pe o futebol e ganhou a Champions League e tem a oportunidade ir para o Real Madrid. Para mim, inclusive sendo torcedor do , o Madrid é o melhor clube do mundo. Mane deveria estar pensando seriamente nessa oferta", disse em entrevista ao Mirror.

Mais artigos abaixo

"A carreira de um jogador é muito curta e, às vezes, não tem muitas possibilidades. A oferta está aí e creio que Zidane gosta dele, por que não? Jogou nou e, quando chegou a oportunidade, aproveitou e foi para o Liverpool. Manteve um bom nível na . Creio que irá bem com outro desafio em outro país", concluiu.

A transação, no entanto, não é nada fácil. Mane, avaliado em 120 milhões de euros, tem contrato até 2023 com o Liverpool que, por outro lado, não pretende se desfazer de seu camisa 10.