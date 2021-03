Presidente da Alerj diz que não muda de ideia sobre trocar nome do Maracanã

André Ceciliano deixou a decisão nas mãos do governador Claudio Castro; lei pode impedir mudança

A decisão dos deputados estaduais do Rio de Janeiro de trocar o nome do Maracanã de Mário Filho para Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé, vem gerando muita polêmica. Na última quarta-feira (11), alguns torcedores do Flamengo se reuniram na porta da Alerj, no Rio de Janeiro, com o intuito de conversar com André Ceciliano, presidente da entidade e idealizador do projeto.

Ceciliano, no entanto, evitou o encontro com os torcedores, mas recebeu Marco Aurélio Assef, pré-candidato as eleições do Flamengo, que acontecem em dezembro deste ano. Assef esteve cerca de dez minutos com o presidente da Alerj e fez questionamentos sobre o projeto.

O político disse que não voltará atrás e a decisão está nas mãos de Cláudio Castro, governador em exercício. Ele também afirmou que caso o Flamengo vença a licitação para administrar o Maracanã (ainda sem data para sair), pode colocar os "naming rights" que quiser, como por exemplo, Zico.

Insatisfeito com a situação, Assef, está articulando um encontro com o governador para debater sobre o assunto. Vale ressaltar que, Márcio Pacheco, representante do governador na Alerj, votou a favor e se mostrou um dos grandes entusiastas do projeto.

Deputado estadual no Rio de Janeiro, o tetracampeão mundial com a seleção brasileira, Bebeto, também foi a favor e classificou a homenagem como "nada mais justo".

Nesta quinta-feira (11), em participação no jornal Bom dia Rio, da Globo, a historiadora e ex-presidente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Kátia Bogéa, destacou que o estádio é patrimônio nacional, tombado por lei federal e em caso de alteração estadual, a situação pode ser levada para a Justiça.

Outra lei pode impedir a homenagem. Trata-se da LEI Nº 6.454 sancionada no dia 24 de outubro de 1977, que diz que é proibido, em todo território nacional, atribuir nome de pessoa viva a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta.