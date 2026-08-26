Presidente do Cuiabá acusa Corinthians e Santos de calote em negociações: "É um absurdo"

O Cuiabá, atualmente na Série B, sofreu um transfer ban da Fifa e não poderá registrar novos jogadores até quitar uma dívida com o ex-técnico Petit, que comandou a equipe em 2024. A pendência está na casa dos R$ 4 milhões e levou a entidade máxima do futebol a aplicar a punição administrativa ao clube mato-grossense.

Em entrevista ao GE, o presidente Cristiano Dresch explicou a situação e também fez duras críticas a outros clubes que, segundo ele, possuem valores em aberto com o Cuiabá.

Entre os principais alvos do dirigente estão Corinthians e Santos. A dívida do clube paulista é referente à contratação do volante Raniele, negociado pelo Cuiabá em 2024. Dresch afirmou que o Corinthians deveria ter pago R$ 800 mil ao Cuiabá em julho, mas o valor continua pendente. O presidente ainda criticou a postura do Timão ao citar a renovação de contrato com Memphis Depay.

"Chegou no dia 17 de julho, o Corinthians não tinha 800 mil reais para pagar o Cuiabá, não pagou até hoje, o Corinthians não contratou ninguém na janela, renovou contrato absurdo com o Memphis e o Cuiabá não recebeu", afirmou Dresch.

Em relação ao Santos, a dívida apontada por Dresch é ainda maior. Segundo o presidente, o clube paulista deve R$ 18 milhões ao Cuiabá pela contratação do zagueiro Joaquim. O caso está em análise na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), e o dirigente demonstrou preocupação com a possibilidade de o Santos entrar em recuperação judicial e reduzir o valor que o Cuiabá teria a receber.

"Se o Santos me pagasse... o Santos deve 18 milhões para o Cuiabá, isso está sendo julgado, a gente está em cima da CNRD para julgar, e eu tenho certeza que o Santos não tem uma saída a não ser a recuperação judicial. E se acontecer, esse crédito de 18 milhões se transforma para 3 milhões, 2 milhões", declarou.

Na sequência, Dresch criticou os investimentos do Peixe no elenco e questionou a capacidade financeira do clube para manter Neymar enquanto possui débitos com outras equipes.

"Tá lá com Neymar, Rollheiser, Barreal, Thaciano, Luan Peres, o que o Santos paga para o Neymar, deve dar para pagar a folha do Cuiabá uns 5 ou 6 meses, é um absurdo e está devendo 18 milhões. O Santos jamais poderia ter um jogador como Neymar devendo o Cuiabá", disparou o presidente, que também citou Grêmio, Avaí, Paysandu, Vitória e Atlético-MG como clubes que possuem valores pendentes com o Cuiabá.

Apesar das críticas, Dresch afirmou que o Cuiabá mantém os salários e demais compromissos com o elenco em dia e que as recentes vendas de Derik Lacerda para o Kawasaki Frontale, do Japão, e o jovem atacante Aiyran, para o Flamengo, ajudaram no caixa do clube.

Rebaixado da Série A em 2024, o Cuiabá disputou a Série B em 2025 e permanece na segunda divisão em 2026. A equipe ocupa atualmente a 12ª colocação e encontra dificuldades para se aproximar da zona de acesso, mas vive um momento recente de recuperação. O time mato-grossense não perde há cinco partidas, com duas vitórias e três empates no retrospecto.