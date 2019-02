Presidente: "Barça deve estar preparado para aposentadoria de Messi"

Pode parecer algo impensável para alguns torcedores, mas o presidente do Barcelona já está se preparando para o fim da era Messi

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, disse que o clube está investindo em “ótimos jogadores jovens” em preparação para a futura aposentadoria de Lionel Messi.

“Eu sei que um dia Lionel dirá que está se aposentando”, declarou o presidente à rádio BBC. "Temos que nos preparar para o futuro".

Com 29 gols marcados em 28 jogos em todas as competições, o capitão argentino continua sendo o craque da equipe de Ernesto Valverde, mas aos 31 anos, o artilheiro da La Liga pode estar a algumas temporadas do fim de sua carreira.

O atacante completará 34 temporadas pelo Barça quando seu contrato terminar em 2021, e embora Bartomeu espere que ele renove por mais alguns anos, ele sabe que não pode contar com ele para sempre.

“Estamos trazendo jovens jogadores ao time porque precisamos continuar esta era de sucesso. Essa é a nossa responsabilidade. Meu mandato será finalizado em duas temporadas. Então preciso deixar o clube em uma boa posição e dizer ao novo presidente que ‘este é o nosso legado’”, concluiu Bartomeu.

Messi continua sendo o top da La Liga com 21 gols marcados nesta temporada, e está buscando o seu 10º título pelo Barça, que está a seis pontos de distância do Atlético de Madrid, no topo da tabela.

A equipe de Valverde também está disputando a semifinal da Copa do Rei contra o Real Madrid, com a primeira partida terminando em 1 a 1 no Camp Nou.