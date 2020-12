Presidenciável do Barcelona avisa que Messi não fica se recusar redução salarial

Em meio ao contexto da pandemia, candidato à presidência do Barça afirma que o camisa 10 não continuará na equipe caso não aceite reduzir seu salário

As eleições presidenciais do Barcelona acontecem no início de 2021 e, obviamente, um dos principais temas na disputa será a permanência de Lionel Messi. Mas segundo Emili Rousaud, um dos candidatos ao cargo máximo do clube, o camisa 10 não seguirá no clube caso não aceite uma redução salarial.

Desde o final da temporada passada, quando Messi comunicou o Barça seu desejo de trocar de equipe, a permanência do argentino segue sendo o principal assunto no clube culé. Com contrato válido até junho de 2021, o seis vezes melhor do mundo pode deixar a Catalunha sem custos após o período.

Além disso, a declaração de Neymar após a partida contra o Manchester United, pela Liga dos Campeões, reforçaram os rumores de que o argentino poderia ir para o PSG, jogar ao lado de seu grande amigo. Enquanto isso, o segue sendo uma ameaça para o , principalmente por conta de Pep Guardiola.

Já na Catalunha, a diretoria Blaugrana procura encontrar um modo de convencer o camisa 10 mais importante da história do clube a seguir na equipe. A renúncia de Josep Maria Bartomeu, grande desafeto de Lionel Messi, deu certas esperanças para os torcedores, mas não chega a ser uma garantia de que isso possa de fato acontecer.

Emili Rousaud, candidato à presidência do Barcelona, falou sobre o futuro de Messi em meio à pandemia do novo coronavírus e garantiu que uma redução salarial é fundamental para que o extraterrestre do futebol continue no clube.

"Teremos de nos sentar com Messi e conversar sobre uma redução salarial. Neste momento, como as coisas estão, é insustentável. Vamos pedir esse sacrifício. Se não houver acordo, Messi irá embora", afirmou Rousaud à ARA.

“Messi escreveu as páginas mais brilhantes da história do clube. Temos de honrar nossas lendas, mas a realidade é essa. Acredito que as coisas devem ser ditas. Não podemos enganar nossos membros. Faremos tudo para garantir que ele fique, mas sempre com os interesses do clube em primeiro lugar", acrescentou.

Depois das derrotas para o Cádiz, em LaLiga, e para a Juventus, na Liga dos Campeões, o Barça voltou a vencer graças a Lionel Messi, que marcou o único gol da partida contra o Levante, aos 31 minutos do segundo tempo.

Com isso, o argentino chegou a 37 participações diretas em gols contra o clube de Valência - 22 tentos e 15 assistências -, mais do que contra qualquer outro time em LaLiga. O camisa 10 também está a apenas um gol de se tornar o primeiro jogador na história a balançar as redes 450 vezes com um único clube nas cinco grandes ligas europeias.

Já o Barcelona, apesar de estar apenas na oitava colocação na tabela, possui dois jogos a menos do que o líder para diminuir a diferença atual de nove pontos. Além disso, nesta quarta-feira (16), os dois clubes se enfrentam no Camp Nou, em uma partida importantíssima para o futuro da equipe de Ronald Koeman na competição.