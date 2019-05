Presente! Harry Kane se diz pronto para jogar a final da Champions League

O atacante não atua desde o dia 9 de abril por conta de uma lesão em seu tornozelo, mas já treina normalmente

O atacante do , Harry Kane, alertou ao clube que está pronto para jogar a final da contra o , neste sábado (1).

O jogador inglês sofreu uma lesão no tornozelo durante o confronto com o no dia 9 de abril, e tem desfalcado o plantel de Mauricio Pochettino desde então.

“Eu poderia jogar se a Champions League fosse hoje”, disse o atacante em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (27). “Eu treinei na sexta-feira e no sábado. Vou treinar mais essa semana e me sinto bem. Mas, claro, todas as decisões são do treinador, de quem ele quiser escolher, quem está em boa forma e pronto para jogar”.

Kane assistiu sua equipe vencer o nas semifinais do torneio, e comemorou junto com seus colegas o placar final de 3 a 2 para os Spurs.

Enquanto as preparações para o duelo no Wanda Metropolitano contra os Reds acontecem, o técnico Mauricio Pochettino admitiu que Harry Kane está progredindo na recuperação, mas recusou-se a dar qualquer prévia de qual será a sua decisão sobre ele na partida.

O confronto entre Tottenham e Liverpool pela grande final da Champions League acontece neste sábado (1), a partir das 16h (de Brasília).