'Presente do céu' ao Barcelona: o Arsenal cometeu um grande erro ao deixar Aubameyang sair?

“Um presente do céu.” Foi assim que o técnico do Barcelona, ​​Xavi, descreveu Pierre-Emerick Aubameyang no início deste mês, após seu sensacional início na Espanha.

E quando você considera que o gabonês iniciou sua carreira no Barça com oito gols em 11 jogos, não é surpresa saber que todos no Camp Nou estejam satisfeitos com a forma como a contratação de janeiro está desempenhando seu futebol.

No fim de semana, Aubameyang ainda estreou no El Clásico com mais dois gols, quando o Barcelona surpreendeu o líder da La Liga, o Real Madrid, com uma vitória por 4 a 0 no Bernabéu.

Foi uma vitória que gerou manchetes em todo o mundo, e o "presente do céu" de Xavi estava no centro disso.

"Olá do jogador finalizado", postou Aubameyang nas redes sociais após a vitória, no que parecia ser uma mensagem clara para aqueles que acreditavam que seus melhores dias ficaram para trás após suas dificuldades no Arsenal durante a primeira metade da temporada.

Hello from the finished player 🔵🔴

💪🏽 pic.twitter.com/MUPmsznoup — AUBA⚡️ (@Auba) March 21, 2022

O jogador de 30 anos renasceu na Espanha. Seu sorriso está de volta e os gols estão fluindo. Então, o Arsenal cometeu um grande erro ao deixá-lo ir em janeiro? A resposta simples é não.

O fato é que esta é uma daquelas raras ocasiões em que uma transferência funciona perfeitamente para todos os envolvidos.

Aubameyang recuperou seu bom desempenho, o Barcelona conseguiu um grande atacante e o Arsenal melhorou imensamente em sua ausência. Tem sido uma vitória para todos os envolvidos.

Se isso continua sendo o caso no Arsenal, ainda não se sabe, porque sem dúvida serão feitas perguntas sobre a sabedoria de permitir que Aubameyang saia caso perca a qualificação para a Liga dos Campeões durante os 10 jogos finais da temporada.

No entanto, por enquanto, há uma crença firme em torno do clube do norte de Londres de que a decisão foi a correta.

“Estou extremamente grato pelo que Auba fez”, disse Mikel Arteta logo após a partida de Aubameyang.

“Você tem que decidir que a melhor coisa a fazer é deixá-lo seguir em frente e agora ele joga pelo Barcelona. Acabou sendo a melhor maneira possível para todos, eu acho.”

Ficou claro na janela de transferências que seu tempo com os Gunners havia chegado ao fim. Ele já havia sido advertido por Arteta após a mais recente de uma longa série de infrações disciplinares e, portanto, não jogava desde a derrota por 2 a 1 para o Everton em 6 de dezembro.

Apesar de Aubameyang ter deixado o Arsenal rumo ao Barcelona sem custos, os Gunners economizaram 18 mihões de libras (R$ 109,2 milhões) em salários, além de se livrarem de um "problema" no elenco.