O trem-bala do Trabzonspor parou na estação Freiburg. Na terceira rodada da Liga Conferência Europa, a equipe turca sofreu sua primeira derrota, por 1 a 0, diante do visitante alemão, um revés que carrega uma assinatura especial por ser o primeiro do técnico alemão Thomas Reis desde que assumiu o cargo.

Em sua oitava partida à frente da comissão técnica, chegou ao fim a sequência de vitórias do Trabzonspor, que se estendia por sete jogos consecutivos, uma série que fez a torcida do Papara Park sonhar com uma temporada excepcional, de acordo com as estatísticas do site turco "61saat".

Durante aquele período dourado, Reis conquistou resultados retumbantes no Campeonato Turco, com destaque para a goleada por 4 a 0 sobre o Galatasaray em casa, a vitória sobre o Samsunspor por 3 a 0 fora de casa, depois sobre o Besiktas por 2 a 0, uma vitória emocionante fora de casa sobre o Caykur Rizespor por 4 a 3, e outra sobre o Gaziantep por 2 a 0.

Já na Liga Conferência Europa, a equipe havia obtido aproveitamento total antes do confronto com o Freiburg, com a vitória sobre o KuPS Kuopio, da Finlândia, por 4 a 2 na Finlândia, e sobre o Hearts, da Escócia, por 2 a 0 na Escócia, mantendo seu saldo em 6 pontos após a derrota.

Mas a derrota diante do Freiburg não foi apenas o primeiro revés na competição europeia, mas sim o primeiro no qual o Trabzonspor não conseguiu balançar as redes sob o comando de Reis.

Depois de a equipe ter marcado 15 gols em 5 partidas no Campeonato Turco e 6 gols em duas partidas na Liga Conferência, seu ataque passou em branco diante da defesa alemã, fazendo parar a máquina de gols que não havia parado desde a chegada do técnico alemão.