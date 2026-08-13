A diretoria do Manchester City, da Inglaterra, aprovou a transferência de seu meio-campista holandês Tijjani Reijnders para o Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, em uma das maiores negociações do atual mercado de verão, após o acordo verbal definitivo alcançado entre todas as partes envolvidas.

Segundo o confiável jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências de jogadores e técnicos na Europa, o clube inglês concordou em receber uma quantia estimada em cerca de 61 milhões de euros pela liberação do jogador, enquanto as diretorias dos dois clubes já começaram a trocar os documentos oficiais como preparativo para concluir as assinaturas definitivas e anunciar oficialmente o negócio nas próximas horas.

Fabrizio Romano indicou, por meio de sua página no "X", que Reijnders não participou dos treinos de sua equipe hoje, em clara indicação de que os trâmites de sua transferência estão perto do fim, uma vez que ele aguarda a luz verde para viajar à Arábia Saudita a fim de se juntar às fileiras do Al-Qadsiah e realizar os exames médicos de rotina.

Este negócio é considerado uma das movimentações de maior destaque no atual mercado de transferências, não apenas pelo elevado valor financeiro que reflete o peso técnico do jogador, mas também por confirmar a continuidade dos clubes sauditas em atrair estrelas de primeira linha das grandes ligas europeias.

Reijnders havia se juntado ao Manchester City como um dos pilares importantes do meio-campo e apresentou atuações notáveis que o tornaram alvo dos olhares de diversos clubes, mas a oferta atraente apresentada pelo Al-Qadsiah e o ambicioso projeto esportivo liderado pelo clube definiram sua decisão de se transferir para a Saudi Pro League.

Espera-se que a chegada de Reijnders represente um grande reforço técnico para o elenco do Al-Qadsiah, em meio à busca do clube por brigar com força pelas primeiras posições na próxima temporada e por fortalecer suas fileiras com nomes de nível mundial capazes de fazer a diferença.

Ayyoub Bouaddi, o substituto ideal

Por outro lado, a diretoria do Etihad começou a traçar um plano alternativo para recompor o meio-campo após o vazio esperado com a saída do holandês.

Apesar de Reijnders ter chegado do Milan há apenas 12 meses, seu rendimento técnico não correspondeu às expectativas da diretoria do City e ele não conseguiu convencer os tomadores de decisão com um nível que lhe garantisse a continuidade.

Por isso, os Citizens colocaram o promissor marroquino Ayyoub Bouaddi, joia do Lille, da França, no topo da lista de candidatos a sucedê-lo, mantendo com força na mesa de negociações a opção do argentino Enzo Fernández, meio-campista do Chelsea.