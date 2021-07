Preparador físico do Atlético-MG diz ser possível volta de Nacho Fernandez contra o Boca Juniors

O argentino tem sido um dos principais jogadores para a equipe treinada por Cuca nesta temporada 2021

Atlético-MG e Boca Juniors começam a decidir nesta terça-feira (13), às 19h15, uma vaga para as quartas-de-final da Copa Libertadores da América. E a principal interrogação na equipe brasileira é a escalação do meio-campista Nacho Fernandez para o duelo de ida que será disputado no estádio La Bombonera, em Buenos Aires.

O argentino se recuperou de lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e está relacionado pelo técnico Cuca. Porém, a utilização do camisa 26 ainda será definida. Em entrevista à Goal, o preparador físico do Galo, Cristiano Nunes, avalia a possibilidade de Nacho Fernandez entrar em campo.

"A resposta dele está sendo muito satisfatória. Eu não vou precisar se teremos ele para o jogo contra o Boca. Toda decisão será pautada na recuperação do atleta. O quer eu posso adiantar é que ele se recupera bem e existe a possibilidade dele entrar em campo contra o Boca Juniors nesta terça-feira, mas ela [possibilidade] não é definitiva", explica.

Nacho Fernandez foi liberado pelo departamento médico no último fim de semana, porém não conseguiu fazer processo de transição na parte física. Como o jogo desta terça-feira tem caráter decisivo por ser um mata-mata de Libertadores, há possibilidade da escalação dele. Ou, pelo menos, o meia deve ficar como opção no banco de reservas.

O jogo de volta está marcado para o dia 20, terça-feira, às 19h15, no Mineirão.

Reencontro com o “rival” Boca Juniors

(Foto: Getty Images)

Antes de se transferir para o Atlético-MG, Nacho Fernandez atuou por várias temporadas pelo River Plate, principal rival do Boca Juniors. Na carreira, o retrospecto pessoal do meio-campista é favorável contra o time xeneise. Foram 11 jogos, com quatro vitórias, quatro empates e três derrotas.

O principal momento foi na final da Copa Libertadores 2018 disputado no estádio Santiago Bernabéu, na Espanha. O River Plate, de Nacho Fernandez, comandado por Marcelo Gallardo derrotou o Boca Juniors por 3 a 1 e se sagrou campeão.

Maratona de jogos do Galo

O mês de julho será importante para o Atlético-MG com duelos de mata-mata pela Libertadores contra o Boca Juniors, início da disputa da fase oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Bahia, além de mais três rodadas do Brasileirão (Corinthians, Athletico-PR e Bahia). A questão física se torna fundamental para o desempenho da equipe em todas as competições. O preparador Cristiano Nunes garante à torcida atleticana que o time está preparado.

"Nossa sequência tem sido bastante árdua. Agora entraremos em uma fase de eliminatórias e temos o Brasileiro. São jogos decisivos, jogos em que teremos os atletas no limite, mas estamos preparados. Alguns atletas retornando, de Covid-19, acreditamos que na próxima semana teremos quase todo grupo à disposição. Com certeza estaremos fortes para as partidas decisivas de julho", destaca.

Enquanto o Galo vive uma sequência de jogos importantes, o Boca Juniors, adversário na Libertadores, fará o primeiro compromisso oficial da temporada. O último jogo dos argentinos aconteceu no dia 31 de maio e a equipe estava em pré-temporada:

"O ritmo competitivo é sempre importante. Ter jogos em sequência, que exigem, faz com que você se adapte. Mas também sabemos que o futebol argentino é muito competitivo. Teremos duas partidas muito fortes. Não sei dizer se vamos tirar proveito. Com certeza eles [jogadores do Boca] vão estar descansados. A equipe do Galo se encontra bem e preparada e vamos fazer dois grandes jogos", diz.