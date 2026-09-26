A Espanha apresentará uma candidatura para sediar a fase final da Liga das Nações da UEFA, no âmbito das ações da Federação Espanhola de Futebol para reforçar a presença do país como anfitrião de grandes competições e eventos futebolísticos.

Rafael Louzán, presidente da Federação Espanhola de Futebol, declarou na zona mista do estádio de Wembley, após a vitória sobre a Inglaterra (3 a 2), no sábado à noite, que seu país apresentará candidatura para sediar a semifinal e a final, esclarecendo que a candidatura inclui os estádios Santiago Bernabéu, em Madri, e José Zorrilla, em Valladolid.

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O passo surge num momento em que a Espanha continua a reforçar sua presença na organização dos principais eventos futebolísticos, já que o país sediará, ao lado do Marrocos e de Portugal, a Copa do Mundo de 2030, que também terá a realização de 3 partidas comemorativas na Argentina, no Uruguai e no Paraguai.

O Santiago Bernabéu é um dos principais estádios candidatos a sediar a partida final da Copa do Mundo de 2030, diante da insistência do lado espanhol em realizar a final em seu território.

Em declarações à rádio espanhola "Onda Cero", antes do confronto entre Espanha e Inglaterra na Liga das Nações da UEFA, Louzán afirmou que seu país "carrega o peso" do torneio, com suas 11 cidades-sede, acrescentando: "Tudo começou na Península Ibérica, e é lá que deve terminar, com aquela grande partida final na Espanha".

Por outro lado, Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Marroquina de Futebol, anunciou em setembro deste ano que a final da Copa do Mundo será realizada no novo estádio Hassan II, que está sendo construído com uma capacidade prevista de 115 mil espectadores.

Ainda assim, a Fifa não definiu até o momento o estádio que sediará a final da próxima Copa do Mundo.

O estádio Spotify Camp Nou, do Barcelona, obteve por sua vez o direito de sediar a final da Liga dos Campeões da Europa de 2029, por decisão do comitê executivo da UEFA.



