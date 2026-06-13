Preparação da Inglaterra para a Copa do Mundo é brutalmente interrompida por assalto: motorista pode estar envolvido

A preparação da seleção inglesa para o confronto contra a Croácia na Copa do Mundo sofreu um grande revés. O jornal The Daily Mail informa que uma grande quantidade de pertences de jogadores e comissionados foi roubada da van que se dirigia a Kansas City.

Os ingleses começaram sua preparação para a Copa do Mundo na Flórida e treinarão pela primeira vez no sábado em Kansas City, onde também a seleção holandesa, entre outras, ficará baseada nas próximas semanas. A preparação para esse treino, no entanto, foi brutalmente prejudicada pelo roubo de itens essenciais.

Todas as chuteiras de jogo dos jogadores e as bolas de jogo, com exceção de uma, foram roubadas. Mas não parou por aí. O técnico Thomas Tuchel e sua comissão técnica perderam uma grande quantidade de equipamentos de treino essenciais e precisam encontrar uma solução o mais rápido possível.

“A comissão técnica inglesa já havia embalado todo o seu material essencial de treino para a viagem do campo de treinamento na Flórida até sua base oficial para a Copa do Mundo”, escreve o The Daily Mail. “Isso incluía equipamentos de análise, os quadros brancos de Tuchel e mesas de massagem.”

“Em um golpe devastador para a preparação para a estreia na Copa do Mundo, na quarta-feira, contra a Croácia, os seguranças suspeitam que motoristas em quem confiavam para entregar o equipamento estejam envolvidos.”

Tuchel e sua comissão técnica estão de cabelos em pé e sentem que agora é uma corrida contra o relógio para conseguir conduzir treinos decentes com material suficiente. É possível que os novos equipamentos tenham que vir do exterior.

A FA está a dialogar com a polícia local numa “tentativa desesperada” de recuperar os bens roubados. A Federação Inglesa de Futebol recusou-se a comentar o assunto com o The Daily Mail. A Inglaterra joga contra a Croácia no dia 17 de junho.