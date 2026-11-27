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Os laços entre Marc-André ter Stegen e o Barcelona não se romperam com a saída para o Ajax. A recente visita do goleiro alemão à capital catalã mostrou que ele segue ligado ao clube espanhol não apenas por contrato, mas também na parte médica, o que levanta dúvidas sobre o seu futuro após o fim do empréstimo ao time holandês.

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Em entrevista à “ESPN” na sexta-feira, Ter Stegen explicou por que viajou a Barcelona durante a última data Fifa: ele aproveitou para visitar a família e passar pelo departamento médico do clube, segundo informações do jornal espanhol “Sport”.

As declarações vieram depois que a sua visita à Cidade Esportiva Joan Gamper levantou questionamentos sobre a natureza da sua relação atual com o clube catalão e sobre possíveis sinais de um retorno no futuro.

O goleiro alemão explicou que a visita não teve apenas motivos familiares e reforçou que segue vinculado ao Barcelona: “Primeiro, fui visitar a minha família, e ainda sou jogador do Barcelona”. Ele contou ainda que sentiu um leve incômodo físico e que sempre faz tudo o que pode para manter a forma e atingir o seu melhor nível, o que o levou a aproveitar a passagem pela cidade para fazer um acompanhamento médico.

A decisão reflete a grande confiança que Ter Stegen deposita no departamento médico do Barcelona, que cuidou dos seus problemas físicos nos últimos anos. Na Catalunha, ele passou por um tratamento específico no joelho e acompanhou a evolução da articulação. As equipes médicas do Barcelona, do Ajax e da seleção alemã seguem trabalhando em conjunto, o que permite a troca de avaliações e o aproveitamento da experiência de médicos que conhecem mais a fundo o seu histórico clínico.

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Para o goleiro de 34 anos, ouvir diferentes opiniões médicas é positivo no tratamento do seu caso, sobretudo porque os médicos do Ajax ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o seu histórico com o mesmo nível de detalhe que o departamento médico do Barcelona. Isso explica por que ele continua recorrendo ao clube espanhol, mesmo defendendo o time holandês nesta temporada, enquanto tenta manter a estabilidade física e evitar a repetição dos problemas que afetaram a sua carreira nas últimas temporadas.

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Dentro de campo, Ter Stegen começou a recuperar a sequência que havia perdido por causa das lesões. Ele já disputou 17 partidas oficiais pelo Ajax em todas as competições, mas desfalcou o time no último jogo, contra o ADO Den Haag, por causa de um incômodo físico. Na quinta-feira, voltou aos treinos e garantiu que está melhor.

O alemão também elogiou o companheiro Maarten Paes, que assumiu o gol na sua ausência, em um sinal de reconhecimento à concorrência no time holandês e ao papel dos colegas nos períodos em que ficou fora.

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Apesar da melhora na sua situação esportiva, o futuro do goleiro alemão segue indefinido. Ele tem contrato com o Barcelona até 30 de junho de 2028, enquanto o empréstimo ao Ajax termina ao fim da atual temporada.

Ter Stegen não descartou um retorno ao clube catalão, mas a presença de Joan García como titular no gol sob o comando de Hansi Flick torna complicada a missão de recuperar a sua antiga posição.