Compartilhar Siga GOAL no Google

Danny Murphy acredita que os rivais do Arsenal na disputa pelo título da Premier League têm muitos motivos para se preocupar depois que a equipe de Mikel Arteta abriu seis pontos de vantagem na liderança. O ex-meio-campista avalia que o clube do norte de Londres está conseguindo resultados fenomenais mesmo sem jogar em seu melhor nível.

Publicidade

Arsenal amplia vantagem na Premier League

O Arsenal ampliou sua vantagem na liderança da Premier League com uma vitória suada por 1 a 0 em casa sobre o Hull no sábado. Martin Odegaard deu sequência à sua excelente campanha individual ao marcar o gol decisivo e garantir mais três pontos importantes.

Enquanto isso, o Manchester City sofreu uma surpreendente derrota fora de casa para o Nottingham Forest, no City Ground. Liam Delap inspirou os anfitriões a uma vitória inesperada, impondo ao Manchester City sua terceira derrota consecutiva na liga e permitindo que o Arsenal abrisse seis pontos de vantagem. O Brighton, que também faz uma grande campanha, é o único time a derrotar o Arsenal nesta temporada. A equipe tentará diminuir a diferença quando receber o Brentford no Amex Stadium.

Murphy faz alerta aos rivais na disputa pelo título

Após os resultados dramáticos do fim de semana, Murphy afirma que os concorrentes do Arsenal ao título devem estar bastante preocupados com a classificação atual. O ex-meio-campista observou que a equipe de Mikel Arteta lidera com folga, apesar de não ter apresentado seu melhor futebol durante boa parte da temporada.

“Acho que o preocupante para os demais é que eles têm tantas vitórias, tantos pontos, e não vêm jogando tão bem assim”, explicou Murphy ao analisar os jogos do fim de semana no Match of the Day. “Talvez tenham sido excelentes no jogo contra o Chelsea, mas, fora isso, conseguiram vencer por pouco.”

Publicidade Publicidade

Arsenal a caminho de um título histórico

O Arsenal somou impressionantes 27 pontos nos dez primeiros jogos da temporada. Murphy destacou que equipes com uma vantagem estatística desse tamanho nesta altura da competição normalmente acabam conquistando o troféu da Premier League.

Tópicos relacionados

“Esses números, 27 pontos após dez jogos, normalmente levam o clube ao título”, acrescentou o ex-meio-campista de Liverpool e Tottenham.

Murphy também fez uma previsão preocupante para o restante da liga, insistindo que o Arsenal está em uma ótima posição. Ele acrescentou: “Essa equipe ainda tem mais a mostrar, não tenham dúvidas disso.”

Publicidade

Grandes confrontos pela frente

O Arsenal tentará manter o controle firme da liderança quando voltar a disputar a Premier League após a pausa para os jogos de seleções. A equipe terá uma difícil partida fora de casa contra o Newcastle, no St James' Park.

Após o confronto com o Newcastle, a equipe de Arteta terá pouco tempo para se preparar para um difícil desafio europeu. Receberá o Borussia Dortmund pela Champions League apenas três dias depois. Em seguida, o Arsenal receberá o Manchester City no norte de Londres para uma partida que pode ter grande impacto na disputa pelo título.