Preocupações para Ronald Koeman: a Copa do Mundo parece distante para o jogador com 52 convocações pela seleção holandesa

A Copa do Mundo será uma corrida contra o tempo para o jogador da seleção holandesa Matthijs de Ligt. O zagueiro de 26 anos do Manchester United está afastado dos gramados desde novembro devido a uma lesão nas costas, e não há previsão de um retorno rápido.

O Manchester United divulgou na sexta-feira algumas fotos de De Ligt, que voltou aos treinos. No entanto, o fim de sua reabilitação ainda não está à vista.

De Ligt treina individualmente, mas o técnico Michael Carrick não pode dar nenhuma indicação de quando o holandês retornará ao elenco.

Com isso, a participação na Copa do Mundo com a Seleção Holandesa fica em risco para o zagueiro fisicamente forte, que já conta com 52 partidas pela seleção.

Daqui a 51 dias, a Holanda enfrenta o Japão na fase de grupos. No final de maio, o técnico Ronald Koeman anunciará sua convocação.

Se De Ligt estiver em forma, ele tem boas chances de ser convocado. No entanto, o Manchester United tem apenas mais cinco partidas nas quais ele poderá recuperar o ritmo de jogo.

Até agora, De Ligt disputou três grandes torneios finais com a seleção holandesa: duas edições do Euro e a Copa do Mundo de 2022