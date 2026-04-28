Preocupações para o Ajax? Ausência notável no treino aberto antes do confronto contra o PSV

O Ajax realizou um treino aberto na manhã de terça-feira no Toekomst. Nessa ocasião, chamou a atenção a ausência de um jogador específico.

Na preparação para o confronto com o PSV, os jogadores de Amsterdã voltaram a treinar intensamente, na esperança de terminar entre os três primeiros.

O terceiro lugar dá acesso à terceira pré-fase da Liga dos Campeões. Se ficar em quarto lugar, o Ajax vai para a segunda pré-fase da Liga Europa. Se perder essa vaga também, restam apenas os play-offs, onde está em jogo uma vaga para a segunda pré-fase da Liga Conferência.

Durante o treino aberto, Ryan van de Pavert integrou o elenco. O lateral de 20 anos disputou dez partidas pelo Jong Ajax nesta temporada e ainda aguarda sua estreia na equipe principal.

Na manhã de terça-feira, Davy Klaassen, entre outros, estava ausente. O meio-campista está fora desde o início de abril e perdeu os confrontos contra o FC Twente (1 a 2), o Heracles (0 a 3) e o NAC (0 a 2).

O outro ausente é Steven Berghuis. O vice-capitão do time de Amsterdã não compareceu ao campo de treino. Ainda não está claro se ele também ficará de fora no sábado contra o PSV.

No PSV, Ismael Saibari e Sergiño Dest estão fora da partida devido a lesões. Ivan Perisic recebeu seu quinto cartão amarelo da temporada e, por isso, está suspenso para o confronto na Johan Cruijff ArenA. Além disso, Peter Bosz também não poderá contar com Jerdy Schouten e Anass Salah-Eddine.