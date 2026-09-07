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SV Werder Bremen v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

Traduzido por

“Preocupações” internas: a primeira cadeira de treinador na Bundesliga já está balançando?

Bundesliga
M. Demichelis
Mercado da bola
Werder Bremen x Leipzig
Leipzig

Sob o comando do novo técnico Martin Demichelis, o RB Leipzig teve um início irregular na nova temporada. O argentino já está balançando?

Segundo informações do Bild, já haveria desde a pré-temporada "consideráveis preocupações" dentro do clube sobre se Demichelis tem as ideias certas para o jogo do Leipzig.

Segundo a publicação, internamente era tema que o técnico de 45 anos havia apresentado poucas ideias com a bola em sua trajetória até aqui como treinador.

Isso pôde ser visto, entre outras coisas, no último fim de semana, quando o Leipzig teve enormes problemas para criar situações de perigo contra um Werder Bremen bem organizado defensivamente. "Nossa ocupação da área não foi boa o suficiente. Contra um adversário muito recuado, encontramos poucas soluções", disse, entre outros, o diretor-executivo esportivo Marcel Schäfer.

A derrota por 3 a 1 para o SVW foi um "verdadeiro puxão de orelha", prosseguiu Schäfer, do qual agora é preciso tirar imediatamente as conclusões corretas. "Não precisamos escolher jogadores individualmente, espero uma atuação claramente diferente. Com nossas próprias exigências, não podemos simplesmente deixar esse jogo para trás."

martin-demichelisGetty Images

Por quanto tempo Martin Demichelis assinou com o RB Leipzig?

Demichelis só assumiu o cargo de técnico principal do clube saxão no último verão, como sucessor do demitido Ole Werner. Antes disso, o ex-zagueiro de longa passagem pelo Bayern de Munique trabalhou no rebaixado espanhol RCD Mallorca.

Para contratar o argentino, o Leipzig teria inclusive acionado uma cláusula de rescisão no contrato de Demichelis. Seu vínculo com o RB vai até 2028.

Na estreia da Bundesliga, o Leipzig havia comemorado uma vitória por 3 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach. Também na Copa da Alemanha não deu brecha: o Eintracht Trier, da Regionalliga, foi batido como se esperava por 6 a 0.

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