Segundo informações do Bild, já haveria desde a pré-temporada "consideráveis preocupações" dentro do clube sobre se Demichelis tem as ideias certas para o jogo do Leipzig.

Segundo a publicação, internamente era tema que o técnico de 45 anos havia apresentado poucas ideias com a bola em sua trajetória até aqui como treinador.

Isso pôde ser visto, entre outras coisas, no último fim de semana, quando o Leipzig teve enormes problemas para criar situações de perigo contra um Werder Bremen bem organizado defensivamente. "Nossa ocupação da área não foi boa o suficiente. Contra um adversário muito recuado, encontramos poucas soluções", disse, entre outros, o diretor-executivo esportivo Marcel Schäfer.

A derrota por 3 a 1 para o SVW foi um "verdadeiro puxão de orelha", prosseguiu Schäfer, do qual agora é preciso tirar imediatamente as conclusões corretas. "Não precisamos escolher jogadores individualmente, espero uma atuação claramente diferente. Com nossas próprias exigências, não podemos simplesmente deixar esse jogo para trás."

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Por quanto tempo Martin Demichelis assinou com o RB Leipzig?

Demichelis só assumiu o cargo de técnico principal do clube saxão no último verão, como sucessor do demitido Ole Werner. Antes disso, o ex-zagueiro de longa passagem pelo Bayern de Munique trabalhou no rebaixado espanhol RCD Mallorca.

Para contratar o argentino, o Leipzig teria inclusive acionado uma cláusula de rescisão no contrato de Demichelis. Seu vínculo com o RB vai até 2028.

Na estreia da Bundesliga, o Leipzig havia comemorado uma vitória por 3 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach. Também na Copa da Alemanha não deu brecha: o Eintracht Trier, da Regionalliga, foi batido como se esperava por 6 a 0.