Preocupações com a seleção: “Se ele tiver um dia tão ruim assim, a seleção holandesa pode ir para casa”

Após a vitória pouco espetacular por 2 a 1 da seleção holandesa contra o Uzbequistão em um amistoso, os jornais da manhã abordam principalmente a ausência de Jurriën Timber. Sua ausência é um grande revés na preparação para a Copa do Mundo.

Sjoerd Mossou, do Algemeen Dagblad, acredita que a seleção holandesa partirá na terça-feira com um gosto amargo para o campo de treinamento em Kansas City.

A partida contra o Uzbequistão foi muito difícil, mas esse não é o maior problema para o técnico Ronald Koeman. “De longe, o maior revés foi a má notícia de segunda-feira sobre Timber, que acabou tendo que desistir da Copa do Mundo.”

Valentijn Driessen, do De Telegraaf, está curioso para ver seu substituto, Jan Paul van Hecke. “O jogador de Zeeland frequentemente ganhava a confiança de Koeman na ausência de Timber. Raramente ele decepcionava, mas também teve momentos ruins.”

“Há um ano, Van Hecke teve um desempenho tão ruim contra a Finlândia que Koeman o deixou no vestiário no intervalo. Na ausência de Timber, ele passou a revezar com Stefan de Vrij na seleção holandesa”, observa o jornalista, um tanto preocupado.

Driessen adverte o zagueiro. “Van Hecke não pode se dar ao luxo de ter um dia tão ruim quanto em Helsinque no palco principal, pois isso pode levar a Seleção Holandesa de volta para casa. Parece uma vantagem que Van Hecke, que teve uma boa temporada no Brighton & Hove Albion e provavelmente se juntará ao Tottenham Hotspur após a Copa do Mundo, quase não tenha mais concorrência na sua posição.”

O NRC destaca as diferenças entre os dois zagueiros. “Van Hecke é menos ágil do que Timber, que ficou de fora por lesão e traz mais dinamismo e criatividade.”

Willem Vissers, do De Volkskrant, sente principalmente pena de Timber. “Ele volta para casa. Mais um torneio perdido, assim como o Euro de dois anos atrás.”