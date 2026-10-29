Os exames médicos no dia seguinte à vitória por 3 a 2 sobre os Lobos só trarão uma resposta definitiva sobre o estado de Treu. O lance que causou a lesão aconteceu pouco antes do intervalo: aos 39 minutos, Treu ficou caído após uma disputa de bola com Cleiton, do Wolfsburg, e imediatamente sinalizou ao banco que precisava ser substituído.

O técnico do Freiburg, Schuster, disse após o apito final: "Para darmos uma informação realmente detalhada, precisamos esperar os exames de amanhã. Mas, por enquanto, parece que ele talvez tenha tido sorte no azar." A expectativa de um diagnóstico favorável é grande, pois a equipe de Freiburg está prestes a iniciar uma fase desgastante da temporada.

Já no próximo sábado, o Sport-Club visita o FC Augsburg às 15h30. Na quinta-feira seguinte, às 18h45, joga pela Conference League em Trabzon, na Turquia. A sequência antes da pausa para as seleções termina no domingo, às 17h30, com o jogo em casa contra o 1. FC Union Berlin. São três compromissos oficiais em oito dias, para os quais Schuster precisa de seu lateral titular.

Os números também mostram a importância de Treu para o jogo do Freiburg. Schuster contou com o destro em 12 partidas oficiais. Com exceção da estreia na Bundesliga, na vitória por 4 a 1 sobre o Werder Bremen, Treu esteve em todas as escalações iniciais e correspondeu à confiança com atuações consistentemente sólidas.

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Philipp Treu disputou os 90 minutos em três jogos sob o comando de Jürgen Klopp até agora

A evolução do defensor também não passou despercebida pelo técnico da seleção, Jürgen Klopp. Em setembro, Klopp convocou o jogador do Freiburg pela primeira vez para a seleção. Treu foi um dos poucos atletas que disputaram os 90 minutos completos em três partidas: no empate por 1 a 1 na Holanda, na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia e no empate sem gols na Grécia.

Agora, Treu corre o risco de sofrer um revés em um momento inoportuno. Na quinta-feira, 5 de novembro, Klopp anunciará a convocação para os próximos duelos da Nations League: fora de casa, em Belgrado, contra a Sérvia (13 de novembro), e diante de sua torcida, no Estádio Olímpico de Berlim, contra a Holanda (16 de novembro).

Depois de reunir um grupo ampliado de 44 jogadores em setembro, o técnico da seleção reduzirá a convocação desta vez a 23 atletas. A permanência de Treu no grupo provavelmente dependerá agora do resultado dos exames.