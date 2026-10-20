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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Bart DHanis
Traduzido por

Preocupação com as condições em Sevilha para o duelo da Liga dos Campeões entre Betis e Feyenoord

Bétis x Feyenoord
Bétis
Feyenoord
Liga dos Campeões

O gramado em Sevilha está em más condições, afirmou o técnico do Real Betis, Manuel Pellegrini, na entrevista coletiva antes do duelo de sua equipe com o Feyenoord.

Devido às obras no Estadio Benito Villamarín, o Real Betis disputa os jogos da Liga dos Campeões em outro estádio: La Cartuja.

La Cartuja é um estádio em Sevilha com capacidade para cerca de 70 mil espectadores. O estádio foi construído em 1999 para o Campeonato Mundial de Atletismo.

Atualmente, o estádio é usado principalmente para partidas de futebol. Entre 2021 e 2024, a final da Copa do Rei foi disputada no local, que também recebe regularmente jogos da seleção espanhola.

Mesmo assim, o gramado está em condições muito ruins nesta semana, segundo Pellegrini. "Normalmente, o gramado é muito bom, mas, infelizmente, não foi possível fazer nenhum tratamento nesta semana. Um gramado ruim, porém, afeta as duas equipes."

A partida entre Real Betis e Feyenoord começa às 21h de quarta-feira e poderá ser vista na íntegra pela Ziggo Sport.

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