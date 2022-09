Prêmio Sócrates: o que é a premiação da France Football que fará parte da Bola de Ouro?

Em homenagem à Sócrates, a revista francesa premiará futebolistas comprometidas com ações sociais

A revista France Football anunciou, nesta quarta-feira (21), a criação do Prêmio Sócrates. Em homenagem ao ídolo e ex-jogador do Corinthians, a premiação será concedida a futebolistas envolvidos com ações solidárias e projetos sociais na cerimônia da Bola de Ouro 2022, prevista para 17 de outubro.

"O Prêmio Sócrates permitirá identificar as melhores ações solidárias realizadas por campeões e campeãs comprometidos", afirmou os organizadores em comunicado.

A ideia de utilizar o nome de Sócrates surgiu pelo envolvimento do ex-jogador com a "Democracia Corintiana", onde, em plena ditadura militar no Brasil, nos anos de 1980, o Corinthians decidiu submeter jogadores e funcionários do clube ao voto de todas as decisões do time, além da luta pelo fim do regime no país.

Dessa forma, a premiação vai reconhecer iniciativas em prol da inserção social, desenvolvimento do meio ambiente ou da ajuda a população em grande precariedade ou vítimas de conflitos.

Além disso, para a escolha do futebolista, o prêmio contará com um júri formado por Rai, ex-jogador do São Paulo e da seleção brasileira, irmão mais novo de Sócrates, e pelos representantes da France Football e diretores da organização Peace and Sport, que reúne projetos de desenvolvimento e pacificação no esporte.

No comunicado, Rai disse: "Sócrates sempre acreditou no poder de mobilização e da transformação por meio do esporte, para tornar a sociedade mais igualitária. Ele demonstrou isso como jogador com seu combate pela redemocratização do Brasil durante a experiência revolucionária da democracia corintiana."

"Onze anos após sua morte, ele continua sendo o símbolo do campeão comprometido com um mundo mais justo", acrescentou.

Para está edição da Bola de Ouro, marcada para o dia 17 de outubro, no Teatro Chatelet, em Paris, a France Football também anunciou o Prêmio Gerd Muller, novo nome ao troféu entregue ao artilheiro do ano.