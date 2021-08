Prêmio de melhor jogador da Uefa: De Bruyne, Jorginho e Kanté são finalistas

Jennifer Hermoso, Lieke Martens e Alexia Putellas concorrem na versão feminina do prêmio, além de Thomas Tuchel nomeado para Treinador do Ano

A Uefa revelou nesta quinta-feira (19), os finalistas para os troféus de melhor jogador e de melhor treinador, no futebol masculino e feminino, da temporada 2020/2021. Nem Lionel Messi, nem Neymar estão na lista, os nomeados para o prêmio de Jogador do Ano, contam com a dupla do Chelsea, Jorginho e N'Golo Kanté e, a estrela do Manchester City, Kevin De Bruyne, na lista dos três nomes indicados.

No futebol feminino, o trio do Barcelona: ​​Jennifer Hermoso, Lieke Martens e Alexia Putellas, foram indicadas, enquanto Pep Guardiola, Thomas Tuchel e Roberto Mancini são os três nomeados como Treinador do Ano.

Quanto a Técnica Feminina do Ano, Lluis Cortes, Peter Gerhardsson e Emma Hayes estão concorrendo ao prêmio. Os vencedores serão revelados na cerimônia do sorteio da fase de grupos da Champions League 2021/22, no dia 26 de agosto.

Desse modo, a Goal te mostra todos os indicados ao prêmio.

Quem são os nomeados para o Jogador Masculino do Ano da Uefa?

A dupla do Chelsea, Jorginho e Kanté, são dois dos nomeados para o prémio depois de uma excelente na temporada 2020/21, que terminou com o título da Champions League sobre o Manchester City.

Ambos os jogadores começaram na equipe titular na vitória na final da Champions, a partida terminou com o gol de Kai Havertz na primeira etapa, que concretizou a vitória do time ingês.

A equipe de Tuchel também garantiu a qualificação para a competição de clubes mais importante da Europa para a temporada 2021/22, graças ao quarto lugar na tabela de classificação da Premier League, ao mesmo tempo que iria levantar a Super Taça Europeia ao derrotar o Villarreal.

(Foto: Getty Images)

O ano também foi marcante para Jorginho individualmente falando, o jogador de 29 anos, além de conquistar a Champions League também venceu a Eurocopa, com a Itália.

O terceiro indicado ao prêmio masculino é o meio-campista do Manchester City, Kevin De Bruyne. Apesar de uma temporada interrompida por lesão, De Bruyne desempenhou um papel fundamental para ajudar o City à conquistar o título da Premier League, ele também recebeu o prêmio de Jogador do Ano, da Inglaterra, pela segunda temporada consecutiva.

Quem são as nomeadas para a Melhor Jogadora do Ano da Uefa?

A lista feminina de indicadas é composta apenas por jogadoras do Barcelona. Hermoso, Martens e Putellas foram todas reconhecidas durante uma temporada em que o time feminino do Barça, venceu por 4 a 0 o Chelsea, na final da Champions League Feminina.

O trio começou a partida em Gotemburgo, com o Putellas chegando marcar no duelo, ao mesmo tempo em que conquistou o título da Primeira Divisão Feminina e a Copa da Rainha, onde derrotou o Levante na final.

(Foto: Getty Images)

Quem são os nomeados como Treinador do Ano da Uefa?

Quanto ao técnico masculino do ano, Tuchel está na lista, com sua conquista no Chelsea após substituir Frank Lampard, ele está concorrendo ao prêmio junto com o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, que conquistou a Premier League. Enquanto isso, Mancini que ajudou a garantir a conquista da Eurocopa, com a Itália, completa a lista de três finalistas.

As nomeadas para a Treinadora do Ano incluem, como esperado, o ex-técnico do Barcelona, ​​Cortes, depois que ele conduziu as Catalãs a uma temporada vitoriosa em 2020/21, antes de se demitir do cargo.

O treinador da seleção feminina da Suécia, Gerhardsson, também está incluído na lista, sua seleção conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, perdendo por pouco a final para o Canadá nos pênaltis.

E a lista de nomeações femininas é completada pela treinadora do Chelsea, Hayes, com os Blues vencendo a Superliga Feminina pela segunda temporada consecutiva, além de conquistar a glória na Copa da Liga.