Prêmio de Melhor Jogador da Ásia: disputa acirrada entre Salem Al-Dawsari e Firas Al-Buraikan

Todos os olhares se voltam para a capital tailandesa, Bangcoc, que recebe a cerimônia de premiação da Confederação Asiática de Futebol de 2026, em meio a uma disputa saudita de destaque pelo prêmio de melhor jogador do continente, depois que a dupla Salem Al Dawsari e Firas Al Buraikan entrou em uma forte concorrência ao lado do iraniano Alireza Beiranvand, com ambições de conquistar um novo feito para o futebol saudita.

A Confederação Asiática de Futebol anunciou a lista final dos indicados aos seus prêmios anuais, com a cerimônia marcada para o dia 19 de novembro, dando início à fase de expectativa sobre a identidade dos vencedores nas diferentes categorias individuais, sobretudo o prêmio de melhor jogador da Ásia, que conta com uma presença saudita expressiva, com o astro do Al Hilal e capitão da seleção, Salem Al Dawsari, e o atacante do Al Ahli, Firas Al Buraikan.

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Salem Al Dawsari busca escrever um novo capítulo em sua trajetória continental, após já ter conquistado o prêmio de melhor jogador da Ásia em 2022 e 2025, tornando-se candidato a alcançar um feito histórico ao levantá-lo pela terceira vez. O capitão do Al Hilal entra na disputa impulsionado por sua posição entre os maiores nomes do futebol saudita e pelas atuações de destaque que apresentou no período recente.

Al Dawsari fez uma temporada especial com o Al Hilal, que terminou o Campeonato Saudita de 2025-2026 na segunda colocação sem sofrer qualquer derrota, além de conquistar a Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas pela décima vez em sua história. Assim, o astro saudita manteve sua presença decisiva nos sucessos locais e reforçou suas chances na briga pelo prêmio continental.

Já Firas Al Buraikan disputa a corrida de melhor jogador da Ásia pela primeira vez, depois de deixar uma marca importante com o Al Ahli saudita na temporada 2025-2026, quando marcou o gol da vitória na final da Liga dos Campeões da Ásia Elite, contribuindo para o título de seu clube pela segunda vez consecutiva.

Esse feito dá ao atacante saudita um forte impulso em uma disputa que reúne nomes com longa experiência em nível continental.

As conquistas de Al Buraikan não se limitaram às suas participações com o Al Ahli, já que ele foi titular nas três partidas da seleção saudita na Copa do Mundo de 2026 e também contribuiu para o título da Copa do Golfo Árabe conquistado pela seleção, encerrando o torneio como artilheiro com três gols. Dessa forma, aliou o brilho no clube a uma presença decisiva com a seleção, em um ano marcado por capítulos importantes em sua carreira.

Por outro lado, o iraniano Alireza Beiranvand entra na disputa após um ano de atuações marcantes nos cenários internacional e continental, já que foi o goleiro com mais partidas pela seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026, além de ajudar o Tractor a chegar às oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia na temporada 2025-2026.

Esta é a segunda indicação do goleiro de 34 anos, que já havia figurado na lista de indicados em 2019, completando assim a disputa a três por um dos prêmios individuais mais importantes do futebol asiático.