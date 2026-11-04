Prêmio de melhor jogador africano: trio marroquino desafia estrelas de Senegal e surpresa envolvendo Salah

O trio marroquino formado por Achraf Hakimi, astro do Paris Saint-Germain, Brahim Díaz, ponta do Real Madrid, e Ismael Saibari, atacante do Bayern de Munique, lidera a lista de indicados ao prêmio de melhor jogador africano de 2026, anunciada pela Confederação Africana de Futebol (CAF) nesta quarta-feira, em uma lista que registrou a ausência do astro egípcio Mohamed Salah, craque do Trabzonspor, da Turquia.

A lista final reuniu 10 jogadores que disputam o prêmio, com a presença marroquina representada por três nomes, em uma confirmação da forte representatividade do futebol marroquino entre os principais craques do continente africano, enquanto Salah ficou fora das indicações apesar de sua posição de destaque no futebol africano.

A cerimônia de entrega dos prêmios da CAF de 2026 será realizada na próxima segunda-feira, dia 7 de dezembro, na cidade de Lagos, na Nigéria, e espera-se que o evento conte com a presença de uma elite dos principais astros do futebol africano, além de técnicos e representantes de federações e clubes.

A lista de indicados incluiu também o marfinense Amad Diallo, jogador do Manchester United, o congolês Yoane Wissa, jogador do Newcastle United, o ganês Antoine Semenyo, jogador do Manchester City, e o sul-africano Teboho Mokoena, jogador do Sundowns, além do trio senegalês composto por Ismaïla Sarr, jogador do Crystal Palace, Pape Gueye, jogador do Villarreal, e Sadio Mané, astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

A disputa mais destacada pelo prêmio de melhor jogador africano em 2026 é considerada a que ocorre entre Marrocos e Senegal, já que cada um desses países é representado por 3 jogadores.

Achraf Hakimi se destaca entre os principais nomes indicados a vencer o prêmio, depois de manter sua presença constante no Paris Saint-Germain, enquanto Brahim Díaz e Ismael Saibari buscam aproveitar seu brilho no Real Madrid e no Bayern de Munique para reforçar suas chances na disputa pelo título continental.

A ausência de Mohamed Salah representa a maior surpresa da lista, depois de o capitão da seleção do Egito estar acostumado a figurar no círculo de disputa dos prêmios individuais africanos, lembrando que ele conquistou este prêmio duas vezes.

Hakimi havia sido consagrado com o prêmio de melhor jogador africano de 2025, durante a cerimônia realizada na capital marroquina, Rabat, no dia 19 de novembro, após superar seus concorrentes graças à sua temporada excepcional, que teve como marcos a conquista da Liga dos Campeões da Europa, do Campeonato Francês, da Copa da França e da Supercopa da Europa com o Paris Saint-Germain, além de chegar à final do Mundial de Clubes de 2025.