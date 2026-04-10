Premier League: todas as informações sobre a transmissão num relance: quem transmite os jogos ao vivo pela TV e por streaming?

A Premier League é um campeonato que prende a atenção rapidamente – mesmo quando você só quer dar uma olhada rápida. Mesmo que os direitos de transmissão estejam claramente definidos, vale a pena ter uma visão geral clara: ou seja, quem transmite o quê, onde é transmitida a cobertura e como você consegue acessar a transmissão ao vivo de forma confiável? Aqui, o SPOX reuniu os principais recursos para você.
Premier League, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem transmite os jogos ao vivo pela TV e pelo livestream?
Premier League na TV e no livestream: Sky e WOW como principais provedores
Ao contrário da Bundesliga, a Premier League é transmitida na Alemanha inteiramente pela Sky. A operadora de TV paga exibe todos os jogos ao vivo – dependendo da sua preferência, seja individualmente ou agrupados na conferência. Quem não estiver diante da TV também pode acompanhar os jogos via streaming: pelo Sky Go (com assinatura) ou de forma flexível pelo WOW.
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Desde a temporada 2025/26, a Sky também transmite a Carabao Cup. Portanto, quem quiser assistir não só à EPL, mas também à Copa da Liga, está no lugar certo. E isso, sinceramente, deixa tudo bem mais tranquilo.
Premier League, todas as informações sobre a transmissão em um só lugar: o placar ao vivo do SPOX
Como alternativa, você também pode dar uma passada aqui, pois transmitimos ao vivo os principais jogos selecionados da Premier League! Aqui você encontrará os tickers.
Conferência ou jogo individual: assim funciona uma rodada típica da Premier League
Dependendo do horário do jogo, você basicamente escolhe entre dois modos: ou o jogo em destaque como transmissão individual, ou a conferência, quando seu time favorito não estiver jogando e houver ação em vários campos ao mesmo tempo. Especialmente aos sábados ou quartas-feiras, com vários jogos simultâneos, a conferência costuma ser a opção mais rápida para você – e se um jogo “virar”, você ainda pode mudar de canal.
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Premier League: breve perfil da competição
|Competição
|Premier League (Inglaterra)
|Equipes
|20
|Modalidade da temporada
|38 rodadas (ida e volta)
|Transmissão na Alemanha
|Sky (TV) / Sky Go & WOW (transmissão ao vivo)
|Horários típicos dos jogos
|Sextas-feiras às 21h, sábados às 13h30, 16h e 18h30, domingos às 15h e 17h30, dias de semana às 20h30 e 21h