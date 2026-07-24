A Premier League é mesmo uma competição que vos agarra rapidamente, mesmo quando só queríeis espreitar por um instante. Mesmo com os direitos bem definidos, vale a pena ter uma visão clara: ou seja, quem mostra o quê, onde passa a conferência e como entrar no stream de forma fiável? Aqui, a SPOX reuniu para vós os pontos mais importantes.

Premier League, todas as informações sobre a transmissão num relance: quem mostra / transmite os jogos ao vivo na TV e no livestream?

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Premier League na TV e no livestream: Sky e WOW como fornecedores centrais

Ao contrário da Bundesliga, a Premier League passa na Alemanha na íntegra na Sky. O operador de Pay-TV mostra-vos, portanto, todos os jogos ao vivo, consoante a vossa preferência, quer em transmissão individual, quer reunidos na conferência. Quem não estiver em frente à televisão também pode acompanhar os encontros por stream: através do Sky Go (com contrato) ou de forma flexível pela WOW.

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Desde a temporada 2025/26, a Sky também leva o Carabao Cup até vossa casa. Portanto, quem quiser ver não só a EPL, mas também a Taça da Liga, está igualmente no sítio certo. E isso, honestamente, torna tudo bem mais descontraído.

Premier League, todas as informações sobre a transmissão num relance: o live ticker da SPOX

Em alternativa, também podeis passar por aqui, porque acompanhamos em live ticker alguns dos principais jogos da Premier League! Aqui encontrareis os tickers.

Conferência ou jogo individual: assim decorre uma jornada típica da Premier League

Consoante a hora do pontapé de saída, no fundo só escolheis entre dois modos: ou o jogo em destaque em transmissão individual total, ou a conferência, caso a vossa equipa favorita não jogue e haja emoção em vários campos ao mesmo tempo. Sobretudo aos sábados ou às quartas-feiras, com vários jogos em simultâneo, a conferência é, na maioria das vezes, o caminho mais rápido para vós – e, se um jogo "mudar de figura", podeis sempre trocar.

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Premier League: breve perfil da competição