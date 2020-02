Premier League terá Hall da Fama: quais brasileiros teriam lugar na galeria?

Confira alguns dos brasileiros que podem fazer parte da galeria de notáveis anunciada pela Federação Inglesa de Futebol

Assim como já é comum em outros esportes, a Premier League anunciou a criação de um "Hall da Fama", uma galeria que imortalizará nomes importantes na história e no desenvolvimento da liga inglesa.

Neste próximo dia 19 de março, a entidade irá anunciar os dois primeiros nomes do Hall da Fama: atletas como Alan Shearer, Ryan Giggs, Thierry Henry e Eric Cantona devem brigar pelas primeiras vagas. Depois, o comitê colocará outros candidatos em votação, e o público decidirá os outros membros da primeira classe de notáveis da Premier League.

Desta maneira, é impossível não pensar: quem será o primeiro brasileiro agraciado com a honraria? Demorará muito tempo para um jogador nascido no ser imortalizado? Ou alguns nomes já podem ser considerados logo?

O nome que talvez tenha mais chance, ao menos neste primeiro momento, é o de Gilberto Silva.

Chamado de "Muro Invisível", o meiocampista esteve presente em um dos times mais antológicos da história da Premier League: o de 2003-04, que foi campeão invicto naquele ano. Formando uma grande dupla com Patrick Vieira, Gilberto Silva completou 170 partidas pelo clube londrino.

Outro jogador que tem boas chances de eventualmente ser escolhido para o Hall da Fama é Juninho Paulista, mesmo com o atleta tendo defendido apenas o tímido , por seis anos. Para se ter uma ideia do nível do que o meiocampista chegou por lá, mesmo com sua equipe tendo sido rebaixada, em 1996-97, o brasileiro impressionou tanto que ele foi escolhido pela Premier League como o Melhor Jogador do Ano naquela temporada.

Com 12 gols na Premier League naquela temporada, Juninho é, até hoje, o único jogador da história a ser eleito o melhor do ano mesmo tendo atuado por um time que terminou na segunda metade da tabela. Ao todo, somou 125 jogos pelos Middlesbrough, com 29 gols e 18 assistências.

Fernandinho é outro caso interessante. Com 34 anos, o meiocampista já deu pistas de que não está tão distante do fim de sua carreira. O brasileiro foi titular absoluto em três conquistas do , sendo até apontado pelo treinador Pep Guardiola como o principal jogador da equipe em mais de uma ocasião.

Capitão do City em várias ocasiões, Fernandinho joga em uma posição que não é tão midiática. Mesmo assim, sua importância para o time que mais vezes foi campeão da Premier League na década pode significar sua entrada na galeria.

Alguns candidatos que podem chegar (ou já chegaram) a um patamar tão alto, como Roberto Firmino, Willian, Alisson, Ederson, Gabriel Jesus, Richarlison ou Fabinho estão inelegíveis: só atletas aposentados serão considerados pelo comitê. Assim, tais jogadores só irão ter chances daqui a um tempo significativo. Se continuarem na trajetória, certamente estarão no Hall da Fama no futuro.

Destes, Willian e Firmino parecem ser aqueles com mais chances, caso suas carreiras na Premier League acabassem agora: o jogador do Liverpool faz parte de um trio de ataque antológico e deve ganhar o título da competição neste ano sendo um dos principais atletas dos Reds, quebrando uma fila que já dura 30 anos. Já o atacante do tem dois títulos do torneio como titular e é o principal jogador da equipe londrina neste ano, por exemplo.

Com esta nova diáspora de jogadores brasileiros em direção a terras inglesas, é de se esperar que outros grandes nomes surjam no futuro. Se Martinelli e Douglas Luiz, por exemplo continuarem mostrando os caminhos, teremos muito mais jogadores tupinquins brilhando na Terra da Rainha. Basta esperar para ver.