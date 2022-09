Rodada da Premier League será cancelada após morte de Elizabeth II?

O futebol e outras modalidades esportivas ainda definem o que irão fazer após o falecimento da monarca

O falecimento da Rainha Elisabeth II obviamente afetou inúmeros segmentos da vida inglesa e britânica. No esporte e no futebol não é diferente. Logo após a notícia da morte da Rainha, neste 8 de setembro de 2022, algumas atividades esportivas, como o PGA Championship de golfe, foram suspensas dentro da Inglaterra por ao menos um dia. O futebol, entretanto, seguiu – com Manchester United e Arsenal, pela Europa League, e West Ham pela Conference League – em meio a competições europeias. Mas ainda há a possibilidade de a rodada deste fim de semana na Premier League ser suspensa em honra à Rainha.

Segundo noticiado pelo The Guardian, diversas reuniões de diferentes entidades esportivas estão marcadas para sexta-feira (09) para definir o que cada segmento irá fazer. A Premier League e as demais divisões profissionais do futebol inglês estão incluídas. A grande questão está em suspender ou não as atividades esportivas já agendadas e, caso sim, por quantos dias. A tendência é que a reação geral da população inglesa e britânica ajude a decidir o que vai acontecer.

Uma fonte consultada pelo jornal inglês adiantou que, após as reuniões realizadas nesta quinta-feira (08), dia do falecimento de Elisabeth II, a principal dúvida era se a suspensão das atividades esportivas no país seria de um ou dois dias. Uma outra fonte disse acreditar na possibilidade de que as atividades esportivas já poderiam ser realizadas a partir de sábado (10). Tudo vai depender da reação do povo britânico nestas horas entre quinta e sexta-feira.

A rodada na Premier League

Os jogos válidos pela 7ª jornada do Campeonato Inglês começariam no sábado. Ou seja: ainda há chance de acontecerem. A rodada terminaria, segundo os planos iniciais, apenas na segunda-feira (12) com o confronto entre Leeds e Nottingham Forest.

A Premier League manifestou oficialmente o lamento pela morte da Rainha, assim como diversas outras entidades esportivas do futebol. Uma decisão sobre a realização ou não dos jogos do fim de semana deverá ser decretada nas primeiras horas da manhã desta sexta.

Divisões inferiores com jogos adiados

Já a English Football League, que organiza os campeonatos da segunda divisão para baixo, anunciou que dois jogos previamente marcados para acontecerem nesta sexta-feira (09) foram suspensos em respeito à Rainha Elisabeth II.

Os jogos suspensos foram: Burnley x Norwich City (segunda divisão) e Tranmere Rovers x Stockport County (quarta divisão).

O funeral da Rainha Elisabeth II ainda não tem maiores detalhes revelados. Na última morte de um monarca britânico, a do Rei George VI, em 1952, os jogos de futebol não foram suspensos no primeiro fim de semana após o falecimento.