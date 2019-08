Premier League no DAZN: quem serão os narradores e comentaristas

Primeiro serviço de streaming esportivo do mundo anunciou acordo com a ESPN para transmitir o Campeonato Inglês

Lançado oficialmente no mês de maio no , o DAZN, primeiro serviço de streaming de esportes ao vivo do mundo, não para de trazer novidades para o torcedor brasileiro. Na última terça-feira (6), a plataforma anunciou um acordo com a ESPN e incluiu mais um campeonato na sua grade de programação até 2022: a Premier League.

Além de dois jogos exclusivos por rodada, o DAZN também mostrará os melhores momentos semanais da Premier League. E junto ao torneio, um time de grandes profissionais para as transmissões foi montado.

NARRADORES E COMENTARISTAS DO DAZN

Andrei Kampff

Eduardo Monsanto (Da Rocha)

Leandro Mamute (De Paula Souza)

Luiz Ademar (Campos Jr)

(Luiz) Gustavo Ribeirão (Moura Soares)

Lucho (Luciano Da Silva) Silveira

Bruno (Goncalvez Laurence) Laurence

Giovani Martinello

Gustavo Fogaça

Felix Araujo Pedro Canísio

Preto (Carlos Eduardo) Casagrande

Francisco Carvalho da Silva Neto (Chiquinho)

Clemer Melo da Silva

Alex Ferreira

Matheus Raymundo

Fernando Campos

Marcelo Gomes

Marcelo do O

Luiz Alano

COMO ASSISTIR À PREMIER LEAGUE NO DAZN

Lançado em maio, o DAZN ainda oferece uma vantagem aos interessados no serviço: os novos cadastrados ganham o primeiro mês grátis para experimentarem a plataforma e, após este período, poderá usufruir de todo o conteúdo ao vivo e sob demanda do DAZN oferecido ao território brasileiro com uma mensalidade de R$ 37,90.

O serviço seguirá disponível no Facebook e YouTube com alguns jogos gratuitos para não assinantes, mas a maior parte do conteúdo exclusivo estará à disposição apenas para quem tiver uma assinatura ativa.

Para os interessados, basta se cadastrar em www.dazn.com

QUAIS CANAIS TRANSMITEM A PREMIER LEAGUE?

A ESPN tem adotado a estratégia de sublicenciar os direitos da Premier League para ajudar a pagar a conta da aquisição dos direitos exclusivos da competição. Agora, com o novo acordo, o Campeonato Inglês ficará restrito à TV paga e ao DAZN.

ESPN Brasil - número do canal por operadora

OPERADORA NÚMERO DO CANAL SKY 198 (HD 598) Claro TV 70 (HD 570) NET 70 (HD 570) Vivo TV 570 Oi TV 160

Por outro lado, o DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras. O assinante do DAZN pode acessar de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame. Mais artigos abaixo

QUAIS JOGOS SERÃO TRANSMITIDOS?

O novo acordo prevê a exibição de duas partidas semanais com exclusividade pelo DAZN, enquanto a ESPN ficará com os outros oito jogos da rodada em seus canais na TV paga e no serviço Watch ESPN.

Veja abaixo todos os jogos que serão exibidos nas primeiras rodadas:

Primeira Rodada

Sábado (10/08) - 11h - x

Domingo (11/08) - 10h - x

Segunda Rodada

Sábado (17/08) - 11h - Southampton x

Sábado (17/08) - 11h - x Bournemouth

Terceira Rodada

Sábado (24/08) - 11h - x

Sábado (24/08) - 11h - x Burnley

Quarta Rodada