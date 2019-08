Premier League no DAZN: quais canais transmitem a Premier League

Plataforma de streaming esportivo anunciou acordo com a ESPN para transmitir o Campeonato Inglês até 2022

Um dos principais campeonatos do mundo, a Premier League chegou ao DAZN. Na última terça-feira (6), o primeiro serviço de streaming de esportes ao vivo anunciou um acordo com a ESPN para exibir algumas partidas do Campeonato Inglês pelas próximas três temporadas.

No , a Premier League se junta a outras competições da elite do futebol já transmitidas pelo DAZN, como a , , a francesa, a italiana e a do Campeonato Brasileiro. O serviço de streaming também oferece campeonatos de tênis feminino do WTA, MMA, Fórmula Indy, Moto GP e boxe.

COMO ASSISTIR À PREMIER LEAGUE NO DAZN

Lançado em maio, o DAZN ainda oferece uma vantagem aos interessados no serviço: os novos cadastrados ganham o primeiro mês grátis para experimentarem a plataforma e, após este período, poderá usufruir de todo o conteúdo ao vivo e sob demanda do DAZN oferecido ao território brasileiro com uma mensalidade de R$ 37,90.

O serviço seguirá disponível no Facebook e YouTube com alguns jogos gratuitos para não assinantes, mas a maior parte do conteúdo exclusivo estará à disposição apenas para quem tiver uma assinatura ativa.

Para os interessados, basta se cadastrar em www.dazn.com

QUAIS CANAIS TRANSMITEM A PREMIER LEAGUE?

A ESPN tem adotado a estratégia de sublicenciar os direitos da Premier League para ajudar a pagar a conta da aquisição dos direitos exclusivos da competição. Agora, com o novo acordo, o Campeonato Inglês ficará restrito à TV paga e ao DAZN.

ESPN Brasil - número do canal por operadora

OPERADORA NÚMERO DO CANAL SKY 198 (HD 598) Claro TV 70 (HD 570) NET 70 (HD 570) Vivo TV 570 Oi TV 160

Por outro lado, o DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras. O assinante do DAZN pode acessar de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame. Mais artigos abaixo

QUAIS JOGOS SERÃO TRANSMITIDOS?

O novo acordo prevê a exibição de duas partidas semanais com exclusividade pelo DAZN, enquanto a ESPN ficará com os outros oito jogos da rodada em seus canais na TV paga e no serviço Watch ESPN.

CHEGOU! 😍

Agora você vai assistir a @premierleague no DAZN!



Veja abaixo todos os jogos que serão exibidos nas primeiras rodadas:

Primeira Rodada

Sábado (10/08) - 11h - x

Domingo (11/08) - 10h - x

Segunda Rodada

Sábado (17/08) - 11h - Southampton x

Sábado (17/08) - 11h - x Bournemouth

Terceira Rodada

Sábado (24/08) - 11h - x

Sábado (24/08) - 11h - x Burnley

Quarta Rodada