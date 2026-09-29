O Manchester City violou as regras financeiras da Premier League durante nove anos, segundo foi publicado nesta terça-feira no site da Premier League. Anteriormente, já havia sido divulgado que a potência inglesa foi considerada culpada por nada menos que 114 violações das regras no âmbito financeiro.

A Premier League agora se manifesta pela primeira vez com um comunicado. Entre outras acusações, o Manchester City é responsabilizado por ter firmado contratos falsos com parceiros comerciais, nos quais os acordos entre todas as partes foram apresentados de forma incorreta. Com isso, o clube conseguiu reduzir os custos no papel e aumentar as receitas.

Ao violar as regras, o Manchester City conseguiu manter 1,05 bilhão de euros em custos fora do alcance dos órgãos de fiscalização. Além disso, a situação financeira foi avaliada de forma mais positiva do que realmente era, o que fez com que as consequências não se concretizassem durante anos.

Os Citizens também gastaram, durante anos, muito mais do que o permitido pela Premier League e pela UEFA. O Manchester City também é acusado de não ter colaborado com a investigação, que durou quatro anos.

A comissão independente se pronunciará em uma futura audiência. O Manchester City, que afirma ser inocente, tem até esta sexta-feira para recorrer das acusações.

O Manchester City está "decepcionado e surpreso" com a decisão da comissão independente. "O clube rejeita as acusações da Premier League e dispõe de uma grande quantidade de provas irrefutáveis para sustentar suas posições neste caso", diz o texto publicado no site do clube.

A diretoria do clube agora analisa quais medidas jurídicas podem ser tomadas. O Manchester City já sabia da condenação em julho, informou a ESPN nesta terça-feira. Trata-se de uma revelação bastante chocante, considerando o valor que o clube desembolsou na última janela de transferências.