Premier League: Liverpool tropeça em casa, Chelsea sofre vexame e Son salva os Spurs

Líder inglês não soube aproveitar o tropeço do City na terça-feira, enquanto Blues levam quatro do Bournemouth fora de casa

Poderia ser um dia de mudanças significativas, mas a 24ª rodada da Premier League termina sem grandes novidades nessa quarta-feira (30): o Liverpool perdeu a chance de se afastar do vice-líder City mesmo jogando em casa, enquanto o Chelsea sofreu uma das piores derrotas de sua história recente ao levar 4 a 0 do Bournemouth, jogando fora de casa.

A boa notícia acabou ficando por conta do Tottenham, que viu o coreano Son, já retornado da Copa da Ásia, decidir o duelo contra o Watford, vencido por 2 a 1, de virada.

Liverpool, Liverpool...

Em Anfield, as coisas pareciam bem encaminhadas para o Liverpool, que saiu na frente logo no início da partida, quando Sané aproveitou boa triangulação entre Robertson e Firmino para abrir o marcador. Antes mesmo do intervalo, porém, numa confusão após cobrança de falta, Chilwell cabeceou para o meio da área e Maguire aproveitou a bobeira da zaga para empatar.

Os Reds vão a 61 pontos com o resultado, abrindo mais um de diferença para o Manchester City (56), e tentarão seguir sua briga pelo título diante do West Ham, na próxima segunda-feira (4), no Estádio Olímpico de Londres.

Nem Higuaín salva

Embalado com a chegada de seu novo atacante, o Chelsea imaginava engatar uma boa sequência na Premier League. Vindo de uma classificação na Copa, os Blues se viram atropelados sem piedade pelo Bournemouth, que marcou todos os quatro gols na segunda etapa para completar uma goleada histórica em casa.

Joshua King abriu o placar aos três minutos, antes de aproveitar o erro na saída de bola de David Luiz para servir Brooks, que marcou o segundo. King voltou a fazer o seu depois que Stanislas recebeu nas costas da defesa e rolou para o norueguês empurrar para as redes. No fim, Daniels aproveitou cobrança de falta para marcar de cabeça e completar a goleada.

Com a vitória do rival Arsenal, o Chelsea sai do G-4 apesar de ter a mesma pontuação (47), e tentará se recuperar em casa diante do Huddersfield, no próximo sábado, dia 2.

Tottenham: Son ao resgate!

Sofrendo com lesões de nomes importantes, os Spurs tiveram uma grata notícia nesta quarta, com a volta de Son Heung-Min ao time titular de Mauricio Pochettino. Ainda que as novas não tenham sido das melhores no começo, com o Watford largando na frente em Londres com Craig Cathart, após cobrança de escanteio.

No segundo tempo, após jogada de Lucas Moura, Llorente escorou para Son chegar batendo e empatar, aos 35 minutos. Aos 41, Rose levantou na área e o espanhol aproveitou para escorar de cabeça e selar a virada do Tottenham, que vai a 54 pontos antes de receber o Newcastle, no sábado, no jogo que abre a rodada 25 do Campeonato Inglês.